Diablo IV : nouveau clip musical diabolique avec Halsey et SUGA (BTS) pour la chanson Lilith

Alors que Diablo IV sera officiellement disponible demain pour tous les joueurs, le hack'n slash de Blizzard est déjà accessible pour ceux ayant opté pour les éditions Deluxe ou Ultimate. Mais le studio continue de mettre le paquet pour la promotion, en dévoilant un clip vidéo avec deux stars de la pop moderne.

Blizzard dévoile aujourd'hui le clip de la chanson Lilith, évidemment chantée par Halsey, mais aussi par SUGA du célèbre groupe de K-Pop BTS. Le titre n'est pas totalement inédit, il vient de l'album If I Can't Have Love I Want Power paru en 2021, mais c'est ici une reprise dans l'ambiance sombre de Diablo IV, et déjà entendue sur la scène des Game Awards en décembre dernier. Pour accompagner ce son, Blizzard a réalisé ce clip dans une véritable chapelle, celle de Cambrai en France, repeinte pour la promo du hack'n slash par l'artiste Adam Miller :

La date de sortie de Diablo IV est fixée au 6 juin 2023 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, vous pouvez acheter le jeu à 59,99 € sur Amazon.

