DIRT 5 : un peu de gameplay sur Xbox Series S dévoilé

DIRT 5 a pris du retard, et les versions PC, PS4 et Xbox One arriveront au début du mois de novembre, quelques jours seulement avant la sortie des Xbox Series X et S de Microsoft. Bien évidemment, le jeu de course de Codemasters fera un passage sur ces plateformes next-gen, et le studio partage d'ailleurs aujourd'hui du gameplay de la version Xbox Series S :

Dans cette courte vidéo de gameplay, nous découvrons un buggy Rock Bouncer participer à une épreuve Path Finder en Italie, une discipline plutôt acrobatique qui demande du doigté et du sang-froid. Codemasters rappelle au passage que DIRT 5 sera compatible avec le Smart Delivery sur Xbox One, Xbox Series S et Xbox Series X afin d'avoir la version la mieux optimisée en fonction de sa console, sans avoir à racheter le jeu.

Pour rappel, la date de sortie de DIRT 5 est fixée au 6 novembre 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, puis au 10 novembre sur Xbox Series X et S, puis sur PlayStation 5 en fin d'année (quand Sony aura dévoilé une date de sortie pour sa console) et enfin sur Google Stadia en début 2021. Vous pouvez le précommander en Limited Edition à 69,99 € sur Amazon.fr.

