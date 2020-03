Disney+ : le gouvernement et Orange veulent repousser le lancement en France

En cette période de confinement généralisé, deux camps s'opposent : d'un côté les sociétés privées, qui voient cette situation d'un bon œil pour proposer des offres vidéo gratuites aux Français, et de l'autre l'État, qui préférerait que la bande passante soit privilégiée pour les télétravailleurs. Pour le moment, c'est le gouvernement qui gagne la guéguerre, alors que lui et la Comission européenne ont réussi à convaincre YouTube et Netflix de réduire leur débit vidéo en Europe.

Au milieu de tout cela, Disney+ est censé arriver en grande pompe ce 24 mars en France, mais aussi au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Autriche et en Suisse. Les autorités voient forcément ce lancement d'un mauvais œil, alors que les curieux et les familles seront plus nombreux que jamais à s'intéresser à cette offre à 6,99 € par mois. À tel point que plusieurs figures luttent pour reporter la date de sortie de Disney+ dans les grands pays européens.

Comme le rapporte Les Echos, Cédric O, secrétaire d'État chargé du numérique, a demandé à Disney+ d'envisager de repousser le lancement du service par chez nous.

Aujourd’hui, il n’y a pas de problème avéré d’engorgement. Mais nous avons senti qu’il y avait potentiellement un danger. Il fallait donc agir en amont.

Stéphane Richard, PDG d'Orange, milite également pour la même cause, comme il l'a confié au Figaro.

Il est évident, quand on regarde le paysage, que le lancement de Disney + est un sujet de préoccupation. Nous ne voulons pas empêcher nos compatriotes de se divertir, mais il faut mesurer le risque que l’on prend. Au lancement de ce service aux États-Unis, des dizaines de millions de connexions ont été enregistrées. Or, le mode de distribution de Disney n’est pas contrôlé par les opérateurs. Le lancement de Disney va être en OTT, sans aucun contrôle de notre part. J’en ai parlé aux autorités, j’ai saisi Bercy et l’Autorité des télécoms (Arcep). Peut-être qu’un report de quelques semaines du lancement de Disney + serait opportun. Je note d’ailleurs que le report du lancement de Disney plus vient d’être annoncé en Inde.

Disney+ doit théoriquement être lancé mardi prochain en Europe, mais tandis que la journée de vendredi est bien avancée, aucune réaction officielle n'a été entendue. Le couperet va-t-il tomber lundi, alors que les fans attendent le service depuis des mois ? Affaire à suivre.

Lire aussi : DISNEY+ : la liste exhaustive des films, séries et programmes au lancement en France !