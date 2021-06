Disney+ : toutes les nouveautés de juillet 2021 datées, demandez le programme !

Nouveau mois et nouveau programme de nouveautés pour Disney+ ! Le service va encore nous permettre de découvrir un tas de choses ces prochaines semaines, à commencer par des productions originales comme Summer of Soul, Monstres & Cie : Au Travail ou Les aventures au parc de Tic et Tac. Des films récents seront aussi ajoutés, comme Les Indestructibles 2 et Ant-Man et la Guêpe. Et il y aura aussi du back catalog en tout genre avec les deux premières saisons de It's Alway Sunny in Philadelphia, Chronicle, et même Camping.

Pour le calendrier complet de juillet 2021, ça se passe ci-dessous.

STAR Vendredi 2 juillet Films

Love, Simon



Chronicle



Nixon

Film FR

Le nom des gens Mercredi 7 juillet Doc FR

Voyage à travers les couleurs - Saisons 1 à 5 Vendredi 9 juillet Film

Les portes du temps

Films FR

Camping



De vrais mensonges

Doc

Berlin et Brandebourg vus du ciel Mercredi 14 juillet Séries

Body of Proof - Saisons 1 à 3



The Chi - Saison 2

Série FR

Missions Vendredi 16 juillet Films

Confessions d'une accro au shopping



All About Steve



Crazy Heart

Doc

Survive and Advance Mercredi 21 juillet Série

C'est moi le chef ! Saisons 1 à 7

Série FR

Nouvelle-Zélande Vendredi 23 juillet Film

Deuce Bigalow : Gigolo à tout prix Mercredi 28 juillet Star Originals

Grown-ish - Saisons 1 à 2

Séries

Les Griffin - Saison 19



Philadelphia - Saisons 1 à 2



Dr. Harrow - Saisons 1 et 2



Legion - Saison 2

Séries FR

Je te promets



Une fleur - Saisons 1 à 7 et 13 à 15



Sam - Saisons 1 à 5 Vendredi 30 juillet Star Originals

Summer of Soul

Film

Wilson DISNEY+ Mercredi 7 juillet Disney+ Originals

Monstres & Cie : Au Travail Vendredi 9 juillet Film

Les Indestructibles 2 Mercredi 14 juillet Disney+ Originals

Course au centre de la Terre Mercredi 21 juillet Disney+ Originals

Turner & Hooch



Les coulisses des attractions

Doc

En pleine nature avec Bear Grylls - Saison 6

Vendredi 23 juillet Disney+ Originals

Stuntman



Face aux requins

Film

Ant-Man et la Guêpe

Docs

Shark Attack!



Étranges Requins



Sharkcano



L'invasion des requins-bouledogues



Requins vs dauphins



Requin vs surfeur Mercredi 28 juillet Disney+ Originals

Les aventures au parc de Tic et Tac



Le monde merveilleux de Mickey



Place aux femmes avec Robin Roberts

