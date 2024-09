DON'T NOD : les jeux déçoivent, le studio veut « toucher un public plus large » et prend de lourdes décisions

L'éditeur et développeur français DON'T NOD vient de publier son bilan financier cette semaine et il n'est pas bon. Les chiffres sont en baisse, le studio évoque « un marché extrêmement compétitif et sélectif », mais surtout, deux récents jeux n'ont pas rencontré le succès attendu.

DON'T NOD accuse des chiffres en baisse de 11 % par rapport au même semestre l'année dernière, le studio déclare que les ventes de Jusant et Banishers: Ghosts of New Eden sont « très inférieures aux attentes ». Heureusement, il peut compter sur ses anciens jeux, le développeur cite notamment la série Life is Strange et Vampyr qui continuent de séduire de nouveaux joueurs. Oskar Guilbert, président-directeur général de DON'T NOD, commente :

Nous sommes bien évidemment déçus par nos performances récentes dans un marché extrêmement compétitif et sélectif. Malgré un excellent accueil critique, Jusant et Banishers: Ghosts of New Eden n'ont malheureusement pas obtenu le résultat commercial escompté, ce qui entraîne une dégradation de nos résultats semestriels 2024 et nous conduit à étudier toutes les options possibles concernant notre feuille de route.

DON'T NOD a évidemment confiance en Lost Records: Bloom & Rage, son nouveau jeu narratif dans la lignée des Life is Strange qui sortira en février et mars 2025. Le studio évoque également deux projets d'édition externe attendus en 2025, il ne les nomme pas, mais le très mignon Koira est sans doute l'un d'eux, l'autre pourrait être l'Action-RPG de Tiny Bull Studios.

Deux autres projets en cours de développement dans son studio parisien sont désormais en pause, dont l'inconnu P13 et l'Action-RPG P12 par l'équipe derrière Vampyr et Banishers: Ghosts of New Eden, les employés vont être affectés sur « des titres actuellement les plus prometteurs ». Deux derniers titres internes doivent sortir avant la fin 2027, les noms sont encore inconnus (P10 et P14), mais DON'T NOD a réorienté la conception de ces projets « pour toucher un public plus large », afin de « renforcer le potentiel de vente et d'accroître les opportunités de partenariats avec les leaders de l'industrie ». Cela passe notamment par « la mise au rebut de certains développements » pour l'un de ces projets (P10).

Enfin, le studio français avoue étudier « les autres options qui pourraient être envisagées dans les meilleurs délais pour sécuriser ses opérations et améliorer la création de valeur », pour rester compétitif et répondre aux attentes des joueurs et des partenaires, sans oublier d'« offrir des expériences innovantes et de haute qualité ». Un rachat à envisager ?

En attendant d'en savoir davantage sur l'avenir de DON'T NOD, vous pouvez précommander Lost Records: Bloom & Rage contre 39,99 € sur Amazon.