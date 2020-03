DOOM Eternal : les configurations minimale et recommandée enfin dévoilées

Carte graphique

NVIDIA GeForce GTX 970 (4 Go), GTX 1060 (6 Go), GTX 1650 (4 Go)

ou

AMD Radeon R9 290 (4 Go), RX 470 (4 Go)

NVIDIA GeForce GTX 1080 (8 Go), RTX 2060 (8 Go)

ou

AMD Radeon RX Vega 56 (8 Go)