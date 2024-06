Dragon Age: The Veilguard, suivez la révélation du gameplay du prochain RPG de BioWare

La semaine dernière, nous avons enfin eu des nouvelles de Dragon Age: Dreadwolf, qu'il faut désormais appeler Dragon Age: The Veilguard. BioWare en a expliqué les raisons et nous a surpris lors du Xbox Games Showcase en diffusant une première bande-annonce servant à introduire les sept compagnons d'aventure de Rook, notre avatar personnalisable, qui formeront cette fameuse Garde du Voile. Nous avions d'ores et déjà rendez-vous ce mardi à 17h00 pour découvrir les 15 premières minutes du jeu, qui seront à visionner ci-dessous.

Nous mettrons cet article à jour avec les nouveautés dévoilées. En attendant, vous pouvez admirer ces quelques nouvelles illustrations en provenance de Game Informer, puisque ce quatrième épisode fait la couverture du magazine !

Dragon Age: The Veilguard est attendu cet automne sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam et Epic Games Store). Vous pouvez retrouver divers produits dérivés autour de la licence sur Amazon.