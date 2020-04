Dragon Ball Z: Kakarot, une mise à jour 1.10 disponible

C'est ce mardi qu'arrive la première extension de Dragon Ball Z: Kakarot, Un nouveau pouvoir s'éveille - Partie 1. Bandai Namco Games prend les devants en sortant aujourd'hui une mise à jour 1.10 d'environ 3 Go sur consoles et 2,6 Go sur PC, qui comprend toutes les données pour pouvoir accueillir le DLC correctement.



Plus précisément, quoi de neuf dans les environs ?

Nouvel entraînement

Nouveaux objets qui accordent de l'expérience

Nouvelles quêtes annexes

Possibilité de changer les musiques de combat et d'exploration via les menus

Ajout d'une option pour changer les BGM

Ajout des données pour Un nouveau pouvoir s'éveille - Partie 1

Ajout des données pour le Music Compilation Pack

Retrait de la limite de transformations pour Gokû et Vegeta en utilisant la Time Machine

Autres ajustements

Il y a tout de même plusieurs points intéressants à retenir. Déjà, en rejouant les missions passées via la Time Machine, vous pourrez désormais transformer Gokû et Vegeta comme vous le voulez, même si cela crée des anachronismes. De plus, les données du DLC Music Compilation Pack sont aussi ajoutées, car l'extension devrait également voir le jour ce mardi 28 avril. Les joueurs de Dragon Ball Z: Kakarot auront donc clairement de quoi s'amuser dès demain.