DRAGON BALL: Sparking! ZERO, le DLC Hero of Justice Pack daté avec un contenu peu surprenant

L'évènement Dragon Ball Games Battle Hour 2025 de ce week-end ayant été annulé, c'est sans trop de surprise que Bandai Namco a directement communiqué sur ses réseaux pour nous donner des nouvelles de DRAGON BALL: Sparking! ZERO. Évidemment, c'est le contenu post-lancement du jeu de combat qui est à honneur et plus précisément le premier DLC de son Season Pass. Nous savions depuis juin qu'il couvrirait le long-métrage DBS Super Hero et avons désormais droit à tous les détails le concernant, dont une imminente date de sortie.

Ce Hero of Justice Pack sortira la semaine prochaine, ce mardi 21 janvier pour les possesseurs du Season Pass, puis le vendredi 24 janvier en achat séparé. Il ajoutera donc « 11 combattants supplémentaires » avec, en plus de Gamma 1 et Gamma 2 qui avaient déjà été officialisés, l'inévitable Cell Max et diverses formes pour Gohan et Piccolo.

Son Gohan (Super Hero)

Son Gohan Super Saiyajin (Super Hero)

Son Gohan Ultime (Super Hero)

Son Gohan Beast

Piccolo (Super Hero)

Piccolo (Éveil de puissance)

Piccolo Orange

Piccolo Orange (Forme géante)

Gamma 1

Gamma 2

Cell Max

Trois combats personnalisés et la tenue Soldat 94 pour Piccolo (Super Hero) feront également partie de ce pack. En revanche, aucun nouveau stage en vue, de quoi décevoir puisque c'est justement l'un des points faibles du jeu... ni de scénario additionnel. Bref, il y a de quoi rester sur notre faim.

Sachant que plus de 20 personnages ont été promis dans ce Season Pass, les DLC 2 et 3 centrés sur l'anime Dragon Ball DAIMA pourraient être un peu plus légers de ce côté. Pour sûr, Vegeta (Mini) et Glorio en feront partie. Si vous suivez la série, il n'y a aucun mal à faire une liste d'au moins une dizaine de potentiels candidats, surtout avec les inévitables transformations comptées séparément.

Si DRAGON BALL: Sparking! ZERO vous intéresse, il est toujours vendu au prix de 69,99€ chez Cdiscount et 62,99 € chez Gamesplanet.

Lire aussi : TEST DRAGON BALL: Sparking! ZERO, le phénix renaît de ses cendres