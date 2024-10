DRAGON BALL: Sparking! ZERO, un premier chiffre fou dévoilé !

Bandai Namco et Spike Chunsoft ont décidé de repartir de zéro avec la franchise Dragon Ball: Budokai Tenkaichi. Les studios ont lancé la semaine dernière DRAGON BALL: Sparking! ZERO, un nouveau jeu de combat avec les personnages imaginés par le regretté Akira Toriyama. Bien évidemment, de très, très nombreux fans étaient au rendez-vous pour l'évènement.

Bandai Namco prend aujourd'hui la parole sur X (ex-Twitter) pour annoncer que DRAGON BALL: Sparking! ZERO s'est vendu à plus de trois millions d'exemplaires en 24 heures seulement. C'est énorme, le jeu est déjà un véritable succès commercial, l'éditeur précise dans un communiqué qu'il a adapté sa campagne marketing selon les marchés en Europe, en Amérique du Sud et en Asie pour toucher un maximum de fans. C'est réussi.

