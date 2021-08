Dragon Ball Xenoverse 2 : Gogeta (DB Super) officialisé pour le Legendary Pack 2, d'autres nouveautés gratuites en approche

Ces dernières semaines, Bandai Namco et la Shūeisha ont commencé à partager de plus amples détails au sujet du Legendary Pack 2 de Dragon Ball Xenoverse 2. Au programme, nous savions déjà que Jiren (Full Power) serait ajouté comme personnage jouable, et son trailer de gameplay teasait la venue de Gogeta tel qu'il apparaît dans le film Dragon Ball Super Broly. Ce sera effectivement le cas, comme l'annonce le site officiel de la licence. Pour l'originalité, il faudra donc repasser, puisque Gogeta SSGSS est déjà disponible depuis l'Extra Pack 4...

Ce Gogeta (DB Super) sera capable de se transformer en Super Saiyajin en guise d'Éveil et d'utiliser les techniques « Explosion de météores » et « Frappe de comète » (les traductions du site étant assez approximatives, les noms seront sans doute différents en jeu). En plus de ce contenu payant, un nouveau Raid sera ajouté pour tous gratuitement, permettant de se frotter à ce Gogeta et à Jiren (Full Power), tandis qu'une quête nous opposera à Fu.

Le mode Hero Colosseum va lui accueillir de nouvelles figurines de Gogeta (DB Super), Jiren (Full Power) et Fu, justement, le mode Photo aura droit à des tampons et cadres pour réaliser de beaux clichés, et notre avatar pourra revêtir une tenue le faisant ressembler à Bergamo, combattant de l'Univers 9 de Dragon Ball Super. Vous pouvez retrouver des visuels de toutes ces nouveautés en page suivante, qui seront disponibles cet automne.

Dragon Ball Xenoverse 2 est vendu sur Amazon au prix de 19,89 € dans son édition PS4 de base.