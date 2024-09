Dragon Ball Xenoverse 2 : l'Univers 11 à l'honneur d'un premier aperçu divin du Chapitre 2 de la Saga du Futur

Ce n'est pas parce que DRAGON BALL: Sparking! ZERO sortira d'ici deux semaines que Bandai Namco en oublie les autres jeux de la licence. Ainsi, en mai dernier, des versions PS5 et Xbox Series X|S de Dragon Ball Xenoverse 2 ont vu le jour en parallèle du lancement du Chapitre 1 de la Saga du Futur. Oui, l'éditeur et Dimps se la jouent Marvel Cinematic Universe depuis la fin d'année dernière et ont recyclé des personnages déjà disponibles en introduisant le concept d'Ultra Super méchant dans ce DLC vendu 19,99 € proposant des arcs Broly, Son Gokû Black et Vegeta. Nous savions que trois autres contenus du même genre étaient planifiés et nous avons désormais un premier aperçu du Chapitre 2 au détour d'une bande-annonce franchement excitante.

Ce teaser met en scènes les Dieux de la Destruction Beerus (Univers 7) et Champa (Univers 6), déjà jouables, ainsi que Vermoud (Univers 11), qui pourrait donc enfin le devenir. Nous retrouvons également les Pride Troopers Toppo (Dieu de la Destruction) du Legendary Pack 1 et Dyspo du Conton City Vote Pack, ainsi que Gokû en Super Saiyajin Blue qui font face à une nouvelle « forme » de Jiren... Alors qu'il a déjà fait l'objet de deux DLC avec sa version de base dans l'Extra Pack 2 et sa transformation Full Power dans le Legendary Pack 2, il devrait donc cette fois revenir en tant qu'Ultra Super méchant... et avoir un match retour face à l'Ultra Instinct. Pour l'originalité, il faudra repasser.

Nous pouvons nous attendre à autant de contenus que dans le précédent chapitre, donc il y aura sans doute quelques surprises d'ici son arrivée. Quoi qu'il en soit, la mise en scène du jeu continue de s'améliorer après toutes ces années, ce qui est mieux que rien à défaut d'avoir un Xenoverse 3.

