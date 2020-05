Dragon Quest: Dai no Daibouken Tamashii no Kizuna, une première bande-annonce et une année de sortie pour le jeu mobile

C'est aujourd'hui que nous fêtons l'anniversaire du premier Dragon Quest et qu'a eu lieu le live de présentation dédié à Dragon Quest: The Adventure of Dai, dont vous pouvez retrouver la rediffusion dans notre article dédié. En plus de présenter l'anime à venir en octobre, une section était dédiée aux jeux vidéos. Oui, au pluriel ! Le premier d'entre eux se nomme Dragon Quest: Dai no Daibouken Tamashii no Kizuna, à destination des mobiles.

Il s'agira d'un jeu de rôle orienté action avec les personnages de la série, dont vous pouvez admirer les modèles ci-dessous, qui devrait nous permettre de personnaliser leurs compétences à l'aide d'objets récupérés en explorant ou en prenant part à divers évènements, ce que nous retrouvons dans tous les jeux de type gatcha dont sont friands les Japonais. Il est développé par DeNA et un site officiel a déjà ouvert ses portes.

Nous avons largement le temps d'en découvrir plus à son sujet, puisque sa sortie est prévue sur Android et iOS en 2021 dans l'Archipel. De plus amples détails seront donnés cet automne. À voir s'il sortira un jour chez nous à l'instar de Dragon Quest of the Stars. Le deuxième projet est lui un jeu de cartes sur bornes d'arcade répondant au nom de Dragon Quest Xcross Blade, qui pour le coup devrait rester confiné sur le territoire nippon.