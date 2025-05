DreadOut : deux grosses annonces pour les fans de jeux d'horreur asiatiques

Développée par le studio indonésien Digital Happiness, la franchise DreadOut a déjà eu droit à deux jeux principaux et un standalone, qui nous plongent dans la peau d'une étudiante faisant face à des monstres surnaturels. Une licence qui rencontre son petit succès et elle n'est pas près de s'arrêter.

Cette semaine, Digital Happiness et Soft Source avaient plusieurs annonces à faire concernant la franchise. Premièrement, DreadOut Remastered Collection est enfin disponible sur PC, via Steam. La compilation regroupe DreadOut et le standalone DreadOut: Keepers of the Dark, les joueurs PlayStation et Switch ont déjà pu profiter de ces versions améliorées en début d'année. Les développeurs ne rentrent pas trop dans les détails techniques de ces remasters, qui piquent toujours un peu les yeux, mais ils valent clairement le détour si vous aimez l'horreur asiatique à la Project Zero. Voici ce qu'il faut savoir sur DreadOut Remastered Collection :

Un rêve de collectionneur ! Une compilation composée de DreadOut original et de DreadOut : Keepers of the Dark À propos de DreadOut :



DreadOut est un jeu d'horreur surnaturel à la troisième personne dans lequel vous incarnez Linda, une lycéenne coincée dans une vieille ville abandonnée. Équipée de son fidèle smartphone et d'un appareil photo reflex, elle devra lutter contre des rencontres terrifiantes et résoudre des énigmes mystérieuses qui détermineront finalement son destin. Aidez-la à surmonter les défis qui se présenteront à elle. Survivez à la terreur ! Lorsqu'un groupe de lycéens s'est égaré lors d'une sortie scolaire, ils sont tombés sur quelque chose de totalement inattendu. Une ville oubliée depuis longtemps, piégée dans un état de sommeil paisible. Ce qu'ils n'avaient pas réalisé, c'est ce qui se cache à l'intérieur. Et ce qui semblait être une promenade innocente se transforme en désastre lorsque la ville isolée révèle ses sombres et terribles secrets. La présence de forces sinistres venues d'au-delà de leur royaume d'existence. Tout se résume à Linda. Elle ressentira des frémissements de pouvoirs inconnus, émergeant d'elle-même. Ces nouvelles capacités pourraient bien être le seul moyen pour elle de sauver sa vie et celle de ses amis. À propos de DreadOut: Keepers of the Dark



DreadOut: Keepers of the Dark est un nouveau jeu d'horreur indépendant qui se déroule dans l'univers de DreadOut. Dans ce chapitre manquant, vous aiderez Linda à relever les défis du monde de DreadOut avec encore plus de dangers qui se cachent à l'intérieur. Suivez l'événement au cours duquel Linda a été transportée par la mystérieuse Dame en rouge dans le Royaume des miroirs. Un portail de mondes qui le relie à 8 domaines hantés où plus de 13 fantômes horribles sont prêts à l'accueillir de la manière la plus terrifiante possible. Ils ne reculeront devant rien pour contrecarrer votre objectif principal : survivre ! Alors, préparez votre smartphone et votre appareil photo reflex et choisissez votre chemin judicieusement. Les portes que vous ouvrirez décideront de l'issue du destin de Linda.

Mais surtout, Digital Happiness et Soft Source ont dévoilé cette semaine DreadOut 3, un jeu inédit de la franchise qui sortira sur PC en 2026. Ce nouvel opus s'inspirera toujours des légendes urbaines indonésiennes et suivra encore une fois Linda, « à la recherche de la source d'une puissance invisible menaçant l'équilibre entre la lumière et les ténèbres ». DreadOut 3 promet une aventure horrifique non linéaire, de jour comme de nuit, avec un voyage entre le monde des vivants et de l'invisible. Le smartphone sera toujours un élément central du gameplay, avec la possibilité de passer à une vue à la première personne, des énigmes à résoudre, des esprits à chercher et une application Ghostpedia à compléter.

Pour l'instant, il faut se contenter du teaser ci-dessus, DreadOut 3 sortira l'année prochaine, sur PC uniquement, mais des portages sur consoles sont évidemment à envisager si le succès est au rendez-vous. En attendant ce nouvel opus, vous pouvez retrouver DreadOut, DreadOut: Keepers of The Dark, DreadOut 2 et les autres jeux de Digital Hapiness sur Gamesplanet.