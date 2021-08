Call of Duty: Modern Warfare 3 Remastered, Activision s'exprime sur les rumeurs

En 2016 puis 2020, Activision a sorti Call of Duty: Modern Warfare Remastered et Call of Duty: Modern Warfare 2 - Campagne Remastérisée, des versions modernisées d'épisodes cultes de sa franchise, même si le second volet était avare en contenu. La logique voudrait que MW3 ait droit au même traitement, c'est ce qu'affirment d'ailleurs des rumeurs depuis plusieurs semaines.

Et face à l'insistance de ces bruits de couloirs, Activision a décidé d'envoyer un communiqué à CharlieIntel, pour calmer les ardeurs des fans. Car non, Call of Duty: Modern Warfare 3 Remastered n'existe pas, comme l'annonce officiellement l'éditeur :

Une version remastérisée de Modern Warfare 3, de sa campagne ou du mode multijoueur, n'existe pas. Toute autre déclaration affirmant l'inverse est incorrecte.

Voilà qui a le mérite d'être clair, les fans n'auront pas droit à une version modernisée de cet opus, qui avait tout de même moins séduit à l'époque, mais qui marquait la fin d'un arc narratif qui aura passionné les joueurs pendant des années. Vous pouvez retrouver Call of Duty: Modern Warfare Remastered à 18,99 € sur Amazon.