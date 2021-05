Dungeons & Dragons: Dark Alliance sera inclus dans le Xbox Game Pass dès sa sortie

Dungeons & Dragons: Dark Alliance, à ne pas confondre avec Baldur's Gate: Dark Alliance dont il s'inspire évidemment, avait été dévoilé lors des Game Awards 2019. Le jeu de rôle et d'action coopératif dans un univers de fantasy arrivera le mois prochain sur plusieurs plateformes, et les abonnés au Xbox Game Pass n'auront pas besoin de l'acheter.

Eh oui, Tuque Games vient en effet d'annoncer que Dungeons & Dragons: Dark Alliance sera inclus dès son lancement le 22 juin prochain dans le Xbox Game Pass, permettant ainsi d'y jouer sur Xbox Series X | S, Xbox One, PC et même mobiles en cloud gaming. Le titre profitera également d'un cross-play entre les PC et consoles à sa sortie.

Même s'il sera jouable en solo, Dungeons & Dragons: Dark Alliance vaudra mieux le détour en coopération d'après les développeurs, les joueurs pourront ainsi incarner quatre Compagnons du Castel, à savoir Drizzt, Catti-brie, Bruenor et Wulfgar, qui disposeront de mouvements et capacités spéciales uniques. Le titre est orienté vers l'action, mais il faudra faire preuve de stratégie et de tactique lors des situations délicates. L'aventure prend place à Icewind Dale alors que les joueurs partent à la recherche d'un Éclat de Cristal, le Crenshinion, octroyant un immense pouvoir. Un artefact évidemment convoité par des créatures, les joueurs feront ainsi face à 30 monstres différents comme des Tyrannoeils, des géants des glaces, des dragons blancs, des Verbeegs, des Duergars ou encore des Gnolls.

Rendez-vous le 22 juin prochain pour découvrir Dungeons & Dragons: Dark Alliance dans le Xbox Game Pass, le titre est sinon attendu sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X | S et Xbox One. Vous pouvez vous abonner au Xbox Game Pass Ultimate pour trois mois contre 38,99 € via Amazon.

