Dying Light 2 Stay Human : les notes de la presse française

Depuis le 4 février dernier, les joueurs peuvent mettre la main sur Dying Light 2 Stay Human. Nous avons jeté un œil sur les avis de la presse anglophone, les retours sont bons dans l’ensemble. Cette fois-ci, nous nous attardons sur les impressions de nos confrères français. De grosses notes dans les parages ? En un mot : oui.

Pour JeuxVideo.com, nous avons là un « open world riche, vaste et cohérent », pour JeuxVideo.fr, « Dying Light 2, c'est Dying Light, en mieux », pour JeuxActu, « en termes de contenu comme de mécaniques de jeu, Dying Light 2 fait preuve d'une belle générosité » et pour Millenum, « Dying Light 2 tire son épingle du jeu grâce à sa carte plus verticale que jamais ».

Pour finir, ne loupez pas notre test disponible à la fin de cet article.

