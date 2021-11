Dying Light 2 Stay Human s'offrira 15 minutes de gameplay dans le 5e épisode de Dying 2 Know, le premier volet en promo pour le Black Friday

En attendant l'arrivée de Dying Light 2 Stay Human en début d'année prochaine suite à son report, Techland profite de ces quelques mois pour continuer à communiquer sur son projet par l'intermédiaire de plusieurs formats de vidéos, dont les épisodes de Dying 2 Know riches en nouveaux détails généraux. Début octobre, nous avons ainsi pu découvrir le personnage de Lawan, avoir un aperçu du monde ouvert et du système de choix, et le compositeur de la bande-son Olivier Derivière a dévoilé le thème principal. Depuis, nous avons pu prendre en mains le jeu, alors n'hésitez pas à jeter un œil à nos impressions en fin d'article. Aujourd'hui, le studio annonce la date de diffusion d'un 5e épisode de Dying 2 Know par l'intermédiaire d'une vidéo récapitulant les précédentes annonces et teasant cette présentation.

Il faudra donc être présent devant son PC le 2 décembre à 21h00 si vous souhaitez découvrir 15 minutes de gameplay entièrement inédites de Dying Light 2 Stay Human, et ça se passera sur Twitch avant une publication des vidéos sur YouTube pour ne pas changer. Bien entendu, nous résumerons les annonces en temps voulu. Cette fois, nous y retrouverons Jonah Scott, le doubleur d'Aiden Caldwell en anglais, qui est pour rappel le personnage que nous incarnons, en compagnie de l'animatrice et streameuse Leah Alexandra. Détails sur les quêtes et combats créatifs face aux monstruosités peuplant The City seront au programme.

Et puisqu'en attendant, le Black Friday va passer par là, le premier épisode a droit à quelques réductions de circonstance détaillées ci-dessous, permettant de l'obtenir dès 11,99 € dans les boutiques en ligne !

Steam : La Dying Light Platinium Edition et la Dying Light Enhanced Edition bénéficient de 60 % de réduction, plusieurs bundles et DLC sont également disponibles à des prix réduits, jusqu'au 1er décembre.

: La Dying Light Platinium Edition et la Dying Light Enhanced Edition bénéficient de 60 % de réduction, plusieurs bundles et DLC sont également disponibles à des prix réduits, jusqu'au 1er décembre. PS Store : La Dying Light Enhanced Edition bénéficie de 60 % de réduction jusqu'au 30 novembre.

: La Dying Light Enhanced Edition bénéficie de 60 % de réduction jusqu'au 30 novembre. Microsoft Store : La Dying Light Platinum Edition bénéficie de 50 % de réduction jusqu'au 2 décembre.

Quant à Dying Light 2 Stay Human, il est prévu pour le 4 février 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch (en Cloud Version) et PC. Amazon le propose en précommande à partir de 50,99 €.

