E3 2021 : Riders Republic, les têtes brulées refont parler d’elles avec une date de sortie, une bêta et de nouveaux détails

S’amuser à l’air libre, c’est tout ce qui compte cet été. Alors quand Ubisoft nous a proposé une petite escapade en compagnie de Riders Republic, nous avons sauté sur l’occasion. Il faut dire que nous n’avions plus beaucoup de nouvelles d’Ubisoft Annecy et de son titre sous le signe de l’adrénaline. Le studio n’a pas perdu de vue l’essentiel à en juger par ces retrouvailles. Dans les grandes lignes, il s’agit toujours de prendre son pied en vous adonnant à plusieurs sports extrêmes allant du vélo au snowboard en passant par le rocketwing, littéralement un jetpack dans votre dos. Un bon ride ne serait rien sans un bon spot. Les pistes que nous a laissé entrevoir Ubisoft sont aussi barrées que les sports au cœur du jeu. Elles sont également aussi ouvertes que ce que Steep proposait en son temps. Les deux productions made in Ubisoft Annecy se ressemblent à plus d’un égard, mais tout cela vous le saviez déjà depuis l’année dernière.

Si Riders Republic est revenu sur le devant de la scène pour cet Ubisoft Forward c’est pour nous partager un peu de son ambiance déglinguée, mais aussi, et surtout, évoquer son contenu. La première chose à savoir c’est que tous les modes de jeu seront accessibles depuis le Riders Ridge, un coin vachement sympa qui fait office ici de hub. C’est par ici que vous pourrez démarrer votre carrière, ou plutôt vos carrières puisque chaque discipline aura un parcours indépendant. Pour briller dans ce mode, il va falloir débloquer des étoiles qui vous permettront elles-mêmes de déverrouiller plus de contenu. N’imaginez pas que vous allez faire tout cela en solo. Riders Republic est un avant tout un jeu multijoueur, et à ce titre-là tout le contenu du jeu est jouable à plusieurs.

Il y a aussi des modes multi plus traditionnels à Riders Ridge. Si Ubisoft nous a parlé du style Free for all (chacun pour soi), il s’est largement plus étendu sur le mode Battle Tricks et Mass Races. Le premier a visiblement été créé pour les plus compétitifs d’entre nous. Deux équipes de six joueurs se jettent dans l’arène pour prendre le contrôle de la piste. Il va falloir rivaliser en tricks pour prendre le contrôle des différents modules et les faire passer aux couleurs de votre équipe. Au bout du compte c’est la team qui a le plus de points qui remporte le match. Le mode Mass Races porte quant à lui assez bien son nom. Ce sont plus de cinquante joueurs qui seront positionnés sur la ligne de départ. La course en elle-même est assez hétéroclite. Les participants passent par exemple du vélo au rocketwing sans transition lors d’un checkpoint dans l’extrait qui nous a été montré. Ubisoft n’a pas fait de halte par le mode Labs qui permettra à terme d’échanger les créations de la communauté, mais la fonctionnalité a bien été mentionnée.

Rassurez-vous, Riders Republic n’a rien d’un jeu cloisonné. Comme son grand frère, le monde qui vous entoure ne demande qu’à être exploré. Le titre essaie de reproduire le plus fidèlement possible les plus beaux endroits d’Amérique du Nord. L’éditeur nous a annoncé Bryce Canyon, le parc national de Zion et le parc national de Yosemite comme terrains de jeu, pas mal quand même. Découvrir des paysages et squatter les plus beaux panoramas vous vaudra également des étoiles de carrière. Il ne serait pas étonnant non plus que vous mettiez la main sur des collectibles durant vos petites balades.

Last but not least, les férus de sports extrêmes seront très heureux d’apprendre que Riders Republic a signé des partenariats avec certaines des compétitions les plus prestigieuses dans le domaine. En guise d’avant-goût le titre a dévoilé des images de la Red Bull Rampage, un tournoi de vélo freeride qui a pour cadre le parc de Zion. Ces évènements importants seront autant d’étapes cruciales pour progresser dans vos différentes carrières.

Toutes ces infos n'auraient pas eu la même saveur si Ubisoft n'avait pas profité de son show pour dévoiler la nouvelle date de sortie de Riders Republic suite à son report. C'est donc le 2 septembre prochain que vous pourrez enchaîner les figures sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S. Sachez également que vous pouvez vous inscrire dès maintenant pour avoir peut-être la chance de participer à la bêta annoncée pendant la conférence.