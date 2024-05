Elden Ring: Shadow of the Erdtree enflamme la Toile avec une bande-annonce cinématique dantesque

Succès retentissant de l'année 2022, Elden Ring a célébré son premier anniversaire l'an dernier avec une annonce-choc pour la communauté, celle du développement d'une extension baptisée Shadow of the Erdtree. Il aura toutefois fallu patienter une année supplémentaire jusqu'au 21 février dernier pour que FromSoftware et Bandai Namco ne dévoilent enfin la signification de cet intitulé au travers d'une bande-annonce de gameplay totalement folle. Le DLC va en effet nous emmener dans le Royaume des ombres où nous attend Miquella, mais aussi toutes sortes de nouvelles menaces, dont un boss qui a récemment fait parler de lui sur la Toile et évidemment Messmer l'Empaleur. Ce dernier, qui fait figure d'antagoniste principal jusqu'à présent, est à nouveau au centre de l'attention d'un trailer cinématique servant à introduire l'intrigue de Shadow of the Erdtree et qui en met une fois de plus plein la vue.

Les amateurs du lore vont donc avoir de quoi discuter puisque cette vidéo reste tout de même assez cryptique, dépeignant notamment une grande guerre qualifiée de purge, menée par Messmer dans le Royaume des ombres, dont les quelques secondes montrées font froid dans le dos. L'amour de Hidetaka Miyazaki pour Berserk se ressent évidemment dans ces scènes. Quoi qu'il en soit, ces terribles évènements ont mené Miquella le clément à rejeter sa forme charnelle, ses pouvoirs divins et son destin.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree est pour rappel attendu le 21 juin sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Steam). Oui, c'est dans tout juste un mois, l'éditeur sait parfaitement ce qu'il fait en publiant cette bande-annonce aujourd'hui. Ce sera l'unique extension du jeu, mais elle promet d'être riche en contenus !

Si vous ne possédez pas encore le jeu, Elden Ring : Édition Shadow of the Erdtree est disponible en précommande au prix de 69,99 € sur Amazon, chez Cdiscount et à la Fnac avec 10 € offerts sur votre compte fidélité.