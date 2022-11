Electronic Arts : toujours un jeu issu d'une « licence majeure » pour début 2023, Star Wars Jedi: Survivor ou une surprise ?

Après avoir été au cœur de nombreuses rumeurs, Star Wars Jedi: Survivor a été confirmé par une cinématique en mai dernier. Et depuis, plus rien : le projet prévu pour 2023 n'a fait aucune apparition publique, alors que des bruits de couloirs et indices laissaient pourtant présager un lancement dès mars sur PC, PS5 et Xbox Series X|S.

Et si la sortie en mars 2023 était toujours d'actualité ? C'est ce qu'a laissé entendre Electronic Arts à l'occasion de son dernier bilan financier, dans lequel il a déclaré qu'un jeu issu d'une « licence majeure » était toujours prévu avant la fin de l'année fiscale, soit d'ici le 31 mars 2023. Ce projet mystère est présent dans les colonnes des résultats de l'éditeur depuis plusieurs mois, mais n'a toujours pas été nommé, alors que la période approche à grands pas. Et vu que Dead Space et Wild Hearts sont désormais nommés et datés dans le calendrier de l'éditeur, il ne s'agit d'aucun des deux. En toute logique, soit il s'agit de Star Wars Jedi: Survivor, soit d'une belle surprise qui sera révélée dans les semaines à venir.

Andrew Wilson explique se sentir très confiant envers ce projet, expliquant simplement qu'il n'hésite plus à annoncer des jeux au plus proche de leur sortie, comme ce fut le cas pour Need for Speed Unbound.

Matthew Cost - Analyste Et puis deuxièmement, sur le calendrier, je pense que le quatrième trimestre montre toujours un titre majeur qui n’a pas encore de nom spécifique. Devrions-nous interpréter cela comme un titre qui est provisoirement prévu pour le quatrième trimestre, mais qui pourrait potentiellement être repoussé ? Andrew Wilson -- Directeur général [...] En ce qui concerne le deuxième point concernant le je jeu, vous ne devriez rien y lire, si ce n’est que la nature du marketing dans notre industrie a changé de manière significative au cours des cinq ou six dernières années. Vous vous souvenez peut-être que lorsque nous avons lancé Apex Legends, nous n’en avons parlé à personne jusqu’à environ 48 heures avant que la communauté puisse y jouer. Et comme nous continuons à voir le changement - vous savez, le grand changement, bien sûr, au cours de la dernière décennie a été le passage de la télévision au numérique. Nous sommes passés à un numérique plus ciblé et nous avançons maintenant dans un calendrier plus ciblé autour du numérique. Ainsi, pour chaque franchise, nos équipes de développement et nos équipes marketing se réunissent et réfléchissent au moment le plus approprié pour commencer à communiquer de manière significative avec notre communauté sur les titres à venir. Et donc, nous nous sentons vraiment bien avec notre ardoise. Il s’avère que nous nous sentons vraiment bien à propos de ce titre particulier. En fait vraiment, vraiment bien. Mais c’est juste que nos équipes travaillent toujours sur le timing approprié pour le lancement et le marketing, en communiquant autour de ce titre.

D'ailleurs, Need for Speed Unbound sort ce 2 décembre (et vous pouvez le précommander à partir de 69,99 € chez Amazon.fr), il est donc possible qu'EA lui laisse la place avant de parler de son autre gros projet à venir. Une (re)révélation aux Game Awards en vue ?