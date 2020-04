Epic Games Store : Just Cause 4 et Wheels of Aurelia gratuits cette semaine, un jeu tactique médiéval offert en suite

L'Epic Games Store continue de nous étonner chaque semaine en offrant des jeux sans autre condition que de devoir utiliser son lanceur d'applications. Close to the Sun et Sherlock Holmes: Crimes and Punishments étaient par exemple gratuits ces derniers jours, et viennent d'être remplacés par deux représentants tout aussi intéressants.

Les heureux élus sont Wheels of Aurelia, un jeu mêlant conduite et road trip, et Just Cause 4, la grosse production de Square Enix aux scènes d'action déjantées.

Just Cause 4 Plongez dans une expérience pleine d'action en monde ouvert de type « bac à sable » et semez le chaos au moyen d'une grande sélection d'armes, de véhicules et d'équipements. Enfilez votre wingsuit, attrapez votre grappin personnalisable et jetez-vous dans la tempête ! Wheels of Aurelia Embarquez dans un road trip immersif le long de la côte ouest italienne pendant les glorieuses années 1970. Incarnez Lella, une femme intrépide et courageuse, et découvrez son passé tout en faisant l'expérience d'une période tumultueuse de l'histoire de l'Italie. Wheels of Aurelia prend ses racines dans des évènements culturels et historiques recherchés des années 1970, dans le but de chambouler une vision stéréotypée de l'Italie. Le jeu présente une époque de l'histoire italienne encore jamais exploitée dans un jeu vidéo.

Ils sont offerts du 16 au 23 avril, suite à quoi ils seront remplacés par For the King, un rogue-like avec des combats tactiques au tour par tour dans un univers médiéval.