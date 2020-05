Epic Games Store : le remboursement en libre-service et la gestion du débit de téléchargement disponibles

L'Epic Games Store a connu une folle semaine avec la possibilité de récupérer gratuitement GTA V qui a saturé les serveurs pendant de nombreuses heures. Cela n'a pas empêché Epic Games de mettre à jour les conditions d'utilisation de sa boutique ce week-end avec quelques nouveautés.



L'EGS permet désormais d'acheter des copies numériques sur Fanatical, Green Man Gaming et Genba Digital et de les utiliser via le lanceur d'application Epic Games, de gérer son débit de téléchargement, d'afficher de nouvelles devises et surtout de profiter du remboursement en libre-service. Concrètement, nous pouvons toujours récupérer l'intégralité de l'argent investi dans un jeu si nous y avons joué moins de 2 heures et l'avons acheté il y a moins de 14 jours. La seule différence est qu'un onglet Remboursement est désormais disponible, et permet de faire machine arrière tout seul et facilement, sans intervention humaine de la part de l'EGS.

Afin d'assurer le bon fonctionnement de ces échanges financiers, l'autorisation de propriété a d'ailleurs été aussi un peu modifiée. Epic Games rappelle enfin qu'il travaille toujours sur une boutique de mods et des Succès à intégrer au service pour les mois à venir.

NOUVELLES FONCTIONNALITÉS Remboursements en libre-service Nous avons récemment ajouté la possibilité d'obtenir un remboursement en libre-service : pour certains jeux éligibles, vous pouvez maintenant procéder au remboursement en ligne vous-même. Connectez-vous sur votre compte depuis le site d'Epic Games, cliquez sur « Compte » en haut à droite de la page, puis allez dans l'onglet « Transactions » et cliquez sur le titre du jeu. Si le jeu est éligible pour un remboursement en libre-service, cliquez sur « Remboursement » pour commencer le processus. Vous pouvez demander le remboursement d'un jeu acheté dans la boutique, pour quelque raison que ce soit, 14 jours après l'achat et à condition d'y avoir joué moins de 2 heures. Les jeux dont vous n'avez pas respecté les Conditions d'utilisation ou pour lesquels vous faites l'objet d'un bannissement ne seront pas éligibles. En outre, vous pourrez ne pas être éligible pour un remboursement si Epic constate que vous n'avez pas respecté la politique de remboursement. Comment recevrai-je mon remboursement ? Lorsqu'une demande de remboursement a été réclamée pour un achat, le remboursement sera effectué sur le mode de paiement utilisé pour l'achat. Cependant, selon le mode de paiement, cela n'est pas toujours possible. De plus, veuillez noter que le temps de la procédure de remboursement est indépendant de votre méthode de paiement. Pour en savoir plus, veuillez consulter la Politique de remboursement de l'Epic Games Store ici. Changement à l'autorisation de propriété Dans le cadre de notre initiative de remboursement en libre-service et afin de mieux prendre en charge le jeu hors ligne, nous modifions la manière dont le lanceur Epic Games vérifie la propriété des jeux installés. Cette vérification se produit désormais plus tôt dans le processus de lancement. Ainsi, les joueurs sont informés si leur compte possède ou non le jeu installé en cours de lancement. Si la propriété ne passe pas la vérification d'autorisation, le code d'erreur : LS-0021 s'affichera : Ce compte n'est pas propriétaire de [nom du jeu]. Si vous souhaitez jouer à ce jeu, veuillez l'acheter dans la boutique ou vous connecter à un compte qui en a la propriété. Nous avons porté une attention particulière pour fournir une expérience ininterrompue dans les situations d'instabilité ou de panne de réseau. Dans ces cas, le client Epic Games Store garde en mémoire les jeux que vous possédez, qui seront automatiquement mis à jour à chaque fois que les joueurs sont en ligne et connectés à leur compte. Si pour quelconque raison vous ne pouvez vous connecter à nos services, vous pourrez néanmoins toujours lancer les jeux enregistrés en mémoire. Si vous rencontrez le code d'erreur : LS-0021, veuillez consulter cet article pour plus d'assistance : https://epic.gm/ls-0021 Intégration sans clé Nous annonçons aujourd'hui notre partenariat avec Fanatical, Green Man Gaming et Genba Digital, des plateformes tierces de ventes numériques, afin de vous offrir des achats sans clé pour les jeux de l'Epic Games Store. Grâce à ces partenariats, il est plus facile pour les joueurs d'acheter des jeux à partir de sites tiers en leur permettant d'associer leur compte de l'Epic Games Store au revendeur de leurs choix. Les joueurs n'auront plus besoin de suivre des étapes supplémentaires pour réclamer une clé, ce qui souvent inclut un code d'échange à 20 chiffres. À la place, ce processus vous permet d'effectuer un achat en toute confiance, car vous savez qu'il provient d'une source légitime et est directement attribué à votre compte Epic Games associé. Gestion de la bande passante Nous avons récemment lancé la première itération d'outils de gestion de la bande passante pour les joueurs souhaitant avoir plus de contrôle sur leurs options de téléchargement. Ce nouvel outil active les limitations de bande passante (ou « throttling » en anglais) pour les joueurs ayant une disponibilité de bande passante limitée, mais souhaitant exécuter des installations et des mises à jour sur de longues périodes. Cette fonctionnalité peut être activée dans vos paramètres du lanceur Epic Games. Ajout de devises locales L'Epic Games Store a récemment ajouté cinq autres devises locales : CAD ;

AUD ;

SEK ;

DKK ;

NOK. Nous continuons à mettre à jour les devises prises en charge. Veuillez consulter nos pages régulièrement pour obtenir les dernières informations.

Développement en cours Marché des mods Les joueurs pourront bientôt parcourir un catalogue de mods créés par les joueurs et les développeurs pour leurs jeux. Les joueurs auront la capacité d'installer automatiquement des mods pour les jeux qu'ils possèdent, qui sont gérés par le lanceur Epic Games, ou bien de télécharger les fichiers séparément pour d'autres jeux. Succès Le service « Succès » pour les jeux de la boutique est en cours de développement. Nous sommes impatients de vous en dire plus sur ce système bientôt.