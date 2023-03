L'essentiel de l'actu VR (Semaine du 27 février au 5 mars 2023) : Jeux, Actus et Bon Plans

Cette semaine, gros focus sur le PSVR 2 ! Nous vous avons concocté le test du jeu Star Wars et de Gran Turismo 7. Nous vous avons également établi des listes pour trouver plus facilement vos démos, les jeux rétrocompatibles PSVR 1, ainsi que l'intégralité des jeux du PlayStation VR 2.

Star Wars : Tales from the Galaxy's Edge - Enhanced edition





Que dire de plus sur ce jeu, nous l'avons vraiment apprécié, et si vous souhaitez l'essayer, vous le retrouverez par chance en démo sur le PS Store. Vous découvrirez alors niveau graphisme un jeu assez net, avec de très beaux panoramas, des textures et un rendu amélioré. Concernant les retours haptiques, c'est ce qui se fait de mieux sur le PSVR 2, chacune des armes du jeu propose un rendu différent, et les gâchettes adaptatives sont utilisées comme jamais, et lorsque vous jouez du tournevis, vous pourrez ressentir les crans, du jamais vu en VR ! Si vous souhaitez en savoir plus, voici le lien vers notre test.









Gran Turismo 7





Avis aux amateurs de SIMRacing et ceux qui souhaiteraient s'y plonger, Gran Turismo 7 fait sans conteste partie des meilleurs jeux en la matière, qui plus est en VR (en même temps, c'est le seul sur PSVR 2). Si vous disposez bien entendu du siège et du volant qui va bien, l'expérience n'en est que meilleure. Toutefois, il faut tout de même rappeler que vous bénéficierez de l'effet wahoo même avec la dual sense, c'est vous dire un peu la qualité du titre. Si vous souhaitez en savoir plus, voici le lien vers notre test.









Les listes PSVR 2 :





Nous avons travaillé notre base de données concernant les jeux PSVR 2, et nous souhaitons avant tout vous faciliter la tâche lorsque vous souhaitez vous tenir au courant à propos de tels ou tels jeux ou démos.

Chaque jeu est décortiqué, vous avez le nom (encore heureux), l'espace de stockage, la langue, la position requise, s'il faut utiliser les PSVR 2 sense, si le jeu est cross-play, notre lien vers le test s'il existe... bref, une véritable mine d'or pour qui veut se renseigner avant un éventuel achat.

À lire :

PSVR 2 : la liste complète des démos disponibles ;

PSVR 2 : la liste complète des jeux rétrocompatibles ;

PSVR 2 : la liste complète des jeux PSVR 2.





