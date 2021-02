Expedition Zero : un survival-horror vous plongeant en Sibérie révélé à travers un trailer et des images

Page 1 : Présentation et bande-annonce

Si vous avez toujours rêvé de lutter contre des créatures cauchemardesques dans une forêt boréale soviétique, Expedition Zero va vous régaler. Survival-horror développé par Enigmatic Machines et édité par tinyGames, vous incarnez le dernier survivant d’une expédition et devrez faire face à des créatures ayant un gout prononcé pour la chair.

Pour la petite histoire, une météorite s’est crachée en plein cœur d’une forêt sibérienne et la zone a viré au cauchemar. L’Expédition Zéro, une équipe de scientifiques possédant une technologie avancée, comme des armures protectrices, s’est donc rendue sur place, mais très vite, l’expédition a tourné court. Comme évoqué précédemment, vous êtes donc le dernier survivant de l'Expédition Zéro et vous aurez pour mission de rester en vie en découvrant de nouvelles technologies en plus d’améliorer votre armure.

Expedition Zero est attendu au courant de l’année 2021 sur PC via Steam. Vous pouvez acheter un PC gamer sur Amazon pour 824,95 €. Vous pouvez découvrir le trailer ci-dessus et les images en deuxième page.