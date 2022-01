Expeditions: Rome, les grosses notes de la presse exposées en vidéo

Les guerres antiques continuent d'inspirer les développeurs de jeux vidéo, et ce n'est pas Logic Artists qui dira le contraire. Le studio vient de lancer il y a maintenant une semaine Expeditions: Rome, un jeu de rôle et de stratégie nous ramenant à l'époque romaine et qui a séduit les testeurs.

THQ Nordic, éditeur du jeu, partage en effet une bande-annonce qui regroupe les avis élogieux de la presse spécialisée, et ils sont nombreux. 4/5, 8/10, 83/100, 8,5/10, 9/10 ou 90/100, de grosses notes qui montrent qu'Expeditions: Rome a tout pour séduire les amateurs du genre, et c'est d'ailleurs déjà fait. Le titre a des évalutations « très positives » sur Steam, la plateforme propose pour rappel d'essayer le jeu avec une démo.

Si Expeditions: Rome vous tente, vous pouvez le retrouver à 44,99 € sur GOG.com ou chez Gamesplanet.

