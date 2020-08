F1 2018 en téléchargement définitif gratuit sur PC ce week-end

Vous reprendrez bien un jeu PC gratuit ? Comme souvent, Humble Bundle nous proposer de télécharger un titre gratuitement et de le garder à vie, à condition de ne pas louper l'offre à durée limitée. Le titre à l'honneur, c'est F1 2018, le jeu de courses de Formule 1 de Codemasters.

Vous avez jusqu'au lundi 10 août pour réclamer votre exemplaire numérique offert et le conserver ad vitam æternam. L'offre est disponible à cette adresse, et donne accès à une version Steam de F1 2018.

Forgez votre réputation sur le circuit, mais aussi en dehors, avec des conférences de presse chronométrées qui influenceront votre carrière dans la F1. Maîtrisez-vous plutôt l'art de la course ou l'art de la scène ? Emmènerez-vous votre écurie au sommet, ou allez-vous envoyer votre agent prendre pour cible une écurie rivale et son pilote ? Prenez votre destin en main dans F1 2018.

Et si vous voulez quelque chose de plus récent, F1 2020 est disponible sur PC, PS4 et Xbox One depuis le 10 juillet dernier.

