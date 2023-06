F1 23 dévoile sa tracklist avec The Chemical Brothers, Skrillex et Swedish House Mafia

La semaine prochaine, F1 23 débarquera sur ordinateurs et consoles de salon, nous pourrons piloter les monoplaces de cette saison sur les tracés de 2023, dont celui de Las Vegas. Et comme toujours, les joueurs retrouveront une playlist très moderne concoctée avec soins par EA Games et Codemasters.

Comme les pilotes de Formule 1, nous ferons le tour du monde en musique avec 35 artistes internationaux venant de 16 pays différents et l'accent est surtout mis sur l'Electro, comme l'année dernière. Nous retrouverons par exemple Skrillex ft. Noisa, josh pan & Dylan Bradley, The Chemical Brothers, Tiësto x Tate McRae, Wet Leg, Romy & Fred Again, 100 gecs, Whyte Fang, Rêve et 2hollis.

« F1 23 représente bien plus qu'une remarquable expérience de course », a déclaré Steve Schnur, président de la division Musique d'Electronic Arts. « La musique du jeu est conçue pour refléter et renforcer le style unique et l'énergie que les spectateurs de la Formule 1 recherchent. Avec le lancement d'un nouveau single de Swedish House Mafia et le soutien de Spotify pour l'ensemble de l'album, il s'agit d'une bande-son portée par la meilleure musique, menée par les meilleurs artistes du genre et définie par l'engagement continu d'EA en matière de leadership culturel. »

« Nous sommes ravis de porter la bande originale de F1 23 avec See The Light, la première chanson de notre prochain chapitre. L'histoire et l'héritage de la Formule 1 ont toujours été une de nos passions, alors associer notre musique à cette culture est incroyable ! » a commenté Swedish House Mafia lorsqu'ils ont sorti leur nouveau single lors d'une performance live exclusive avec Spotify à Londres le 27 mai dernier.