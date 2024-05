F1 24 va se pavaner à Monaco avec l'évènement The 10 Racers

C'est la semaine prochaine que sortira F1 24, le prochain jeu de course d'Electronic Arts et Codemasters. Les studios continuent la promotion et vont encore organiser une course virtuelle, après celle qui a opposé Carlos Sainz et Bianca Bustamante à des joueurs de football américain à Miami.

Cette fois, direction Monaco, à Monte-Carlo plus précisément, où Charles Leclerc (Ferrari) et Alex Albon (Williams) joueront contre les footballeurs Diogo Jota et Pierre-Emerick Aubameyang ainsi que face aux créateurs de contenu WillNE, Chesnoid, MaximeMXM, Liam Kalevi, AverageF1Consumer et ElReyGuiri. L'évènement The 10 Racers sera évidemment à suivre en live, sur YouTube, ce mercredi 22 mai, à partir de 20h00. La course sera animée par Naomi Schiff (Sky Sports) et Matt Gallagher (P1). Lee Mather, senior creative director chez Codemasters, commente :

« The 10 Racers » réunit les meilleurs talents de la Formule 1 et plusieurs fans célèbres afin d'offrir la soirée de course la plus festive possible et d'inaugurer le lancement de F1 24. Il s'agit du jeu de Formule 1 le plus authentique à ce jour, et les participants auront la chance de se glisser dans le paddock comme s’ils faisaient partie des 20 quand les feux s'éteindront.

La date de sortie de F1 24 est toujours fixée au 31 mai sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Vous pouvez le précommander à partir de 64,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

