F1 25 fuite avec une date de sortie et une édition Iconic

La saison de Formule 1 a repris le week-end dernier avec le Grand Prix d'Australie, mais Electronic Arts et Codemasters n'ont pas encore dévoilé leur prochain jeu vidéo sous licence officielle. Son existence fait peu de doute, le logo de F1 25 était apparu pendant la diffusion des Essais Libres 1 vendredi dernier, EA Games a d'ailleurs lancé les inscriptions pour participer à la bêta de ce prochain jeu de course F1 sur PC, PlayStation et Xbox.

En attendant d'avoir des informations officielles, c'est le leaker billbil-kun de Dealabs qui dévoile ce qu'il faut savoir. F1 25 serait présenté le 26 mars prochain, avec une édition Standard et une édition Iconic, moins onéreuse que l'édition Champions (qui ne ferait pas son retour cette année). F1 25 Iconic Edition inclurait trois jours d'accès anticipé, tandis que les membres EA Play auraient droit à 10 heures d'essai pendant cette période d'Early Access. Concernant l'image ci-dessus, qui montre une Mercedes de 2020 sur le circuit de Miami, elle a été d'abord présentée comme un leak, mais elle est en fait partagée par un moddeur, Josh Merrin. Autant dire que l'image est à prendre avec de grosses pincettes, mais Josh Merrin a déjà leaké des informations correctes les années précédentes. L'auteur a depuis supprimée l'image des réseaux sociaux.

La date de sortie de F1 25 serait fixée au 30 mai 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, billbil-kun n'a pas réussi à confirmer l'existence de versions PS4 et Xbox One, laissant penser que ce nouvel opus mettrait enfin les consoles d'ancienne génération derrière lui. Comme toujours, ces informations sont à prendre avec des pincettes tant qu'EA Games et Codemasters n'ont rien annoncé, mais le leaker de Dealabs vise très souvent juste.

En attendant d'en apprendre avantage sur F1 25, F1 24 est toujours à prix cassé chez plusieurs revendeurs.

