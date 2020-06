Fairy Tail : Unison Raid, magies extrêmes et Éveil exhibés à travers de nouvelles images

Plus tôt cette semaine, Fairy Tail a eu droit à une bande-annonce faisant le point sur ses atouts et donnant bien envie de poser nos mains dessus. Depuis, ce sont des visuels inédits qui ont été diffusés par Koei Tecmo et Gust, faisant la part belle aux techniques magiques des membres de la guilde. Quelques précisions au sujet de ces dernières ont d'ailleurs été communiquées, que ce soit pour l'Unison Raid combinant plusieurs pouvoirs en une attaque dévastatrice, des sorts extrêmes tels que le Fairy Glitter ou encore l'Éveil.

Mais de trêve de bavardage, laissons la parole à l'éditeur :

Unison Raid Le monde magique de Fairy Tail est parfaitement retranscrit dans le jeu afin de livrer aux fans du monde entier la meilleure expérience possible. Dans Fairy Tail, les personnages peuvent désormais combiner leurs pouvoirs et unir leurs sorts afin d'annihiler leurs ennemis grâce aux Unison Raids. Cette capacité originaire du manga et de l'anime, sera également présente dans le jeu, introduisant de supers nouveaux pouvoirs comme vous n'en avez jamais vu. Sorts de magie extrême De plus, une série de sorts extrêmement puissants sera également intégrée au jeu, incluant la magie Lumière des Fées de Kanna, qui pourra s'activer lorsque les attaques magiques seront combinées. La Loi des Fées de Makarov, ainsi qu'un sort appelé Exceed Special seront aussi de la partie et représenteront une aide précieuse pour votre équipe lorsque vous serez en position de faiblesse. Chaque sort comprend des bonus élémentaires, avec des affinités et des faiblesses. À vous de trouver les points faibles de vos ennemis pour leur infliger un maximum de dégâts. Les personnages pourront alors augmenter leurs sorts en gagnant des points d'expérience tout au long de leur aventure. Éveil En utilisant des attaques magiques durant les combats, la jauge de votre équipe augmentera considérablement. Lorsque cette dernière sera complètement remplie, des personnages pourront être invoqués, leur permettant ainsi d'infliger des attaques encore plus destructrices. Puisque chaque personnage possède des attaques bien distinctes, les joueurs seront capables d'étendre leur stratégie à travers un large éventail de sorts et d'ennemis.

Par ailleurs, vous remarquerez parmi les visuels que Lucy pourra porter la tenue de Ryza de la saga Atelier, un costume bonus présent dans l'édition numérique Deluxe. Fairy Tail est attendu le 30 juillet prochain sur PS4, Switch et PC. Vous pouvez précommander votre copie au prix de 59,99 € sur Amazon.

