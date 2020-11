Far Cry 6 : la nouvelle date de sortie dévoilée par le Microsoft Store ?

Ubisoft avait peut-être vu un peu trop grand en annonçant la date de sortie de Far Cry 6 dès l'annonce même du jeu. Il devait en effet paraître le 18 février 2021 sur PC, PS5, Xbox Series X et S, PS4, Xbox One et Stadia, avant d'être sommairement reporté à après le 31 mars lors du dernier bilan financier de la société.

Nous n'avions cependant aucune idée de l'importance de ce report, qui aurait pu nous amener en avril comme à la fin de l'année. Il se pourrait que le Microsoft Store nous éclaire sur ce sujet, car une fois encore, la boutique en ligne vient d'afficher une date de sortie nette et précise avant que l'éditeur ne la communiqué : le 26 mai 2021 est clairement indiqué. Il s'agit d'un mercredi, jour peu privilégié mais pas non plus interdit pour le lancement de grosses productions, et il faut avouer qu'un report de 3 mois paraît assez plausible au vu du calendrier d'Ubisoft.

Il faudra néanmoins attendre une réaction de l'éditeur pour savoir si le Microsoft Store a encore une fois vendu la mèche, comme à ses habitudes, où s'il s'agit d'une étonnante erreur. D'ici là, Far Cry 6 est disponible en précommande à partir de 64,99 € sur Amazon.fr.

