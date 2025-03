FBC: Firebreak, période de sortie, gameplay et bonne nouvelle pour les abonnés PS Plus

Remedy Entertainment redonne des nouvelles de FBC: Firebreak, son jeu de tir multijoueur et coopératif dans l'univers de Control (et donc du Remedy Connected Universe). Un titre PvE à trois joueurs qui nous emmènera dans le QG du Bureau et qui s'est offert une nouvelle bande-annonce de gameplay à l'occasion du Future Games Show :

Voici tout ce qu'il faut savoir sur FBC: Firebreak :

FBC: Firebreak est un jeu de tir coopératif à la première personne vous plongeant au cœur d'une mystérieuse agence gouvernementale attaquée par des forces surnaturelles. Alors que le siège de son quartier général atteint un point critique, seule Firebreak, l'unité la plus polyvalente de l'agence, a le courage et les moyens de s'aventurer dans les zones les plus étranges du bâtiment, afin d'éviter le pire et rétablir l'ordre. Plongez dans le quartier général extra-dimensionnel du Bureau Fédéral de Contrôle (FBC) à ses heures les plus sombres et les plus surprenantes. En tant qu'unité spéciale du FBC, vous êtes appelés à affronter tous les possibles : des anomalies distordant la réalité aux monstres surnaturels... Parviendrez-vous à contenir le chaos ou finirez-vous par perdre le contrôle ? Faites équipe avec vos amis ou d'autres joueurs pour remplir chaque mission. Dans ce FPS coopératif, la survie dépend de votre capacité à improviser et travailler en équipe alors que vous faites face à des crises surnaturelles dans des contextes inattendus. Améliorez vos chances de réussite en utilisant les outils et compétences qui vous sont uniques ou faites avec ce qui vous tombe sous la main pour aider au mieux vos coéquipiers. Avant votre déploiement, sélectionnez votre arme et personnalisez votre Kit de Crise, contenant des outils spécialisés, grenades, objets de soutien et augmentations paranormales… puis modifiez-les pour correspondre à votre manière de jouer. Essayez différentes combinaisons pour parfaire votre style et créer des synergies avec vos coéquipiers. Vous serez alors prêts pour toute mission, qu'importe la difficulté. Faites votre retour dans le monde étrange et inattendu de Control ou découvrez-le à travers cette expérience multijoueurs indépendante. Découvrez le quartier général emblématique et mystérieux du FBC (l'Ancienne maison) à travers une équipe de volontaires ne comptant que sur leur arsenal et leur cran pour sauver l'agence de la catastrophe.

Sur le blog PlayStation, le responsable de la communauté Julius Fondem a pris la parole pour détailler quelques augmentations altérées :

En tant que Firebreakers, vous êtes des ingénieurs militaires qui n’ont pas froid aux yeux et votre mission sera de vous enfoncer dans les profondeurs de l’Ancienne maison pour résoudre des crises paranormales. Pour ce faire, vous pourrez compter sur l’éventail d’outils (pas toujours très normaux) mis à votre disposition par le Bureau Fédéral de Contrôle (le FBC). Trois kits de crise vous seront proposés, chacun contenant un outil unique tel que le Crank-Operated Fluidic Ejector, un appareil improvisé tel que la BOOMbox et une augmentation altérée. Les augmentations altérées sont des objets altérés que le FBC a réussi à contenir et que seule la Firebreak Initiative est autorisée à utiliser. En d’autres termes, le FBC est dans les ennuis jusqu’au cou et a décidé d’armer ses courageux agents avec des objets paranormaux qu’il comprend à peine. Qu’est-ce qui pourrait mal se passer ? Chaque augmentation altérée possède des capacités uniques et représente l’atout maître de son kit de crise. Permettez-moi de vous présenter nos augmentations altérées ! Le Garden Gnome (AI9) est un nain de jardin qui paraît classique au premier abord, mais qui n’a rien de normal. Vous pouvez attacher le Garden Gnome à l’Electro-Kinetic Charge Impactor pour le tirer sur vos ennemis. À l’atterrissage, le Garden Gnome fait tomber la foudre autour de lui, ce qui blesse et étourdit toutes les créatures dans la zone d’effet, en plus de vider l’énergie de toutes les batteries proches. Mais attention ! Le Garden Gnome se déplace et ne fait pas la différence entre vos amis et vos ennemis. En revanche, si vous voulez faire une petite blague rigolote à vos coéquipiers… pas la peine de faire attention. La Piggy Bank (AI16) peut être attachée à la Wrench. Quand vous donnez des coups de Wrench, la Piggy Bank inflige alors d’énormes dégâts dans un arc de cercle devant vous et se brise, libérant une tornade de pièces paranormales qui blesse toutes les créatures touchées. Ne vous en faites pas : la Piggy Bank se réassemble après que la tornade est revenue à vous ! Assurez-vous seulement de ne pas toucher vos amis avec la tornade, car leur lancer des pièces au visage est mal vu dans certaines cultures. La Teapot (IA44) s’attache au Crank-Operated Fluidic Ejector (COFE) pour lui donner la possibilité de tirer de l’eau bouillante sur les ennemis. Lorsque la Teapot est ainsi fixée au COFE, l’outil inflige une brûlure et ne peut plus surchauffer. Dans cette situation, notez également que le COFE peut blesser vos coéquipiers et ne peut plus dissiper que le froid. Pour finir, la Teapot (théière en anglais) ne contient pas de thé. Désolé.

FBC: Firebreak sortira dans le courant de l'été 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, il sera également offert dès son lancement aux abonnés Game Pass Ultimate et PlayStation Plus Extra et Premium. D'ici là, vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et Fnac.