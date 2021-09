FIFA 2022, Battlefield 2042, Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante en précommande avec 10 € offerts

Sur le site de Carrefour, vous avez la possibilité de réserver en ligne certains jeux et de bénéficier d'un bon d'achat de 10 € utilisable pour tout achat d'au moins 20 € sur les rayons jeux vidéo, musique, vidéo (hors cartes prépayées, presse et coffrets cadeaux) en hyper, ou pour tout achat de 40 € dans les rayons « non alimentaires » (hors cartes prépayées, presse et coffrets cadeaux) dans les Carrefour Market.

Commençons par le très attendu jeu de football FIFA 2022 qui bénéficie de cette offre de précommande valable jusqu'au 29 septembre, pour un achat entre le 1er et le 3 octobre 2021. Toutes les versions du jeu sont concernées : PS5 / PS4, Xbox One / Series X|S et Switch.

Précommander FIFA 2022 et bénéficier de 10 € de bon d'achat

Poursuivons avec Battlefield 2042 dont l'offre de précommande est valable jusqu'au 17 octobre pour un achat entre le 22 et 24 octobre 2021, là aussi avec un bon d'achat de 10 € offert.

Précommander Battlefield 2042 et bénéficier de 10 € de bon d'achat

Trois jeux Pokémon sont également en précommande. Pour commencer, les remakes Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante, ainsi que leur Pack Duo. L'offre est valable jusqu'au 14 novembre pour un achat entre le 19 et 21 novembre 2021.

Profitez de 10 € de bon d'achat pour :

Et terminons avec le jeu Légendes Pokémon : Arceus, avec une précommande valable jusqu'au 23 janvier 2022 pour un achat entre le 28 et 30 janvier 2022.

Précommander Légendes Pokémon : Arceus et bénéficier de 10 € de bon d'achat