Final Fantasy VII Rebirth va avoir droit à son propre State of Play !

En amont du State of Play de ce mercredi soir, nous avions eu droit à des fuites qui se sont toutes avérées. Pour autant, la présence de Final Fantasy VII Rebirth n'a clairement pas été ce à quoi nous pensions. En effet, à un mois de son lancement, nous pouvions nous attendre à une nouvelle bande-annonce pour bien nous chauffer, faisant suite à celle faisait la part belle à Sephiroth et à nos protagonistes plus tôt cette année, et à celle des Game Awards qui avait introduit le thème principal du jeu. Sauf qu'au final, c'est un simple message de la directrice du portfolio et des relations globales avec les éditeurs tiers Shawne Benson qui est venu conclure la présentation.

Cette dernière a bien parlé de FFVII Rebirth, mais simplement pour nous donner rendez-vous la semaine prochaine, le mardi 6 février pour un aperçu approfondi du jeu de Square Enix avec des détails de gameplay inédits et des annonces excitantes que nous ne voudrons pas manquer. Est-ce que l'annonce d'une démo est à l'horizon ? Vous pourrez suivre le tout depuis cet article, auquel nous rajouterons le flux vidéo une fois disponible.

La date de sortie de Final Fantasy VII Rebirth est fixée au 29 février en exclusivité sur PS5, avec plusieurs éditions pour toutes les bourses. Vous pouvez précommander votre exemplaire dès 66,99 € à la Fnac avec 10 € offerts sur votre compte fidélité ou à 69,99 € chez Cdiscount.