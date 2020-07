Final Fantasy XIV : la gamme Meister Quality Figure s'agrandit avec une magnifique statuette d'Omega

À la fin de la 59e Lettre du Producteur Live diffusée ce mercredi et dont vous pouvez lire notre récapitulatif complet sur le site, plusieurs produits dérivés fort sympathiques et à même de plaire aux fans ont été présentés. Outre la Bring Arts d'Y'shtola déjà annoncée en juin, nous avons pu découvrir un drôle d'album de remix Pulse, mais le clou du spectacle a été la révélation d'une nouvelle Meister Quality Figure, celle d'Omega. Elle rejoindra donc Zenos et le Chevalier Noir des collectors de Stormblood et Shadowbringers, ainsi qu'Odin, Shiva et Ultima vendus séparément dans cette prestigieuse collection dont les prix ne cessent de grimper.

En projet depuis plus d'un an, Naoki Yoshida a déclaré qu'il avait été difficile d'expliquer qu'il fallait avoir les trois personnages représentés pour avoir « un » Omega et donc tout autant de modèles, un sacré défi que les sculpteurs ont finalement relevé. Nous retrouvons donc les deux formes humanoïdes d'Omega surplombant son corps de machine pour un résultat dont vous pouvez avoir un aperçu à 360° dans notre galerie en page suivante. Côté dimension, cette statuette mesure environ 18 cm de hauteur, 21 cm de largeur et 16 cm de profondeur, avec une base d'un diamètre de 8,8 cm.

Côté tarif, elle est disponible en précommande sur la boutique en ligne de Square Enix avec actuellement une réduction de 10 % abaissant son prix à 203,39 € au lieu de 225,99 €. Ça n'atteint certes pas les 240 € d'Ultima, mais tout de même. Sa sortie est prévue le 23 janvier 2021 au Japon et simplement le même mois en Europe et Amérique du Nord. Et comme toujours, un code pour du contenu in-game sera inclus, à savoir l'emote Ballroom Etiquette – Omega Simulations.

À défaut de pouvoir vous la procurer, vous pouvez toujours vous confronter à Omega dans FFXIV, disponible à 34,92 € sur PS4 dans sa Complete Collection sur Amazon.

