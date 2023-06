Final Fantasy XVI : Artefact Primordial, une collection de vêtements haute couture par Pièces Uniques inspirée des Primordiaux

La série Final Fantasy a des liens rapprochées avec le milieu de la mode depuis quelques années. Les héros de Final Fantasy XIII-2 ont ainsi déjà servi de modèles virtuels pour une collection Prada, Lightning a été l'égérie numérique de Louis Vuitton pendant un temps et les développeurs n'ont pas hésité à collaborer avec Roen ou Vivienne Westwood pour concevoir des vêtements virtuels et réels de Final Fantasy XV.

Square Enix s'est encore acoquiné avec la mode de luxe pour la sortie de Final Fantasy XVI, qui aura lieu ce 22 juin. L'éditeur s'est en effet rapproché de Edmond Luu, directeur du label Pièces Uniques après avoir été directeur artistique de Christian Dior Parfums, pour concevoir une collection spéciale Artefact Primordial. Inspirée des Primordiaux, ces créatures gigantesques qui soutiennent les principaux seigneurs de Valisthéa, elle se composera de plusieurs pièces qui seront présentées lors de la Fashion Week Homme de Paris ce 22 juin, avant d'être exposée à la Galerie Sabine Bayasil 99 rue du Temple, 75003 Paris les 1er et 2 juillet 2023.

Les tenues ont cependant déjà été photographiées par Jérémy Soma pour nous permettre de les apprécier, avec un rendu esthétique qui n'aurait presque rien à envier aux illustrations de Yoshitaka Amano. Si vous avez envie de savoir à quoi ressemblent ces pièces inspirées par Bahamut, Garuda, Ifrit, Odin, Phénix, Ramuh ou Shiva, cela se passe en page suivante. Un accoutrement inspiré lui par Titan sera révélé en exclusivité sur les podiums et lors de l'exposition.

Présentées lors de la Fashion Week Homme de Paris, les pièces seront également exposées à Paris pour le public, le temps d'un weekend.

Paris, le 20 juin 2023 - Square Enix France et Edmond Luu, Designer de la marque Pièces Uniques, sont heureux de dévoiler la collection exclusive FINAL FANTASY XVI. Baptisée Artefact Primordial, cette collaboration exclusive célèbre la sortie du jeu le 22 juin prochain, en s'inspirant des héros du monde de Valisthéa. Edmond Luu présentera ses créations uniques le 22 juin lors de la Fashion Week Homme de Paris. Le public pourra quant à lui venir admirer les pièces du 1er au 2 juillet 2023 à la galerie Sabine Bayasil dans le 3e arrondissement de Paris.

Chaque tenue a été photographiée par le talentueux et renommé Jérémy Soma. Inspiré par les années 90, les couleurs vibrantes et la netteté, le travail de Jérémy pourrait être défini comme le début du surréalisme. S'inspirant de paysages réels, il essaie de penser chaque image comme une histoire individuelle. N'ayant pas peur des textures et des angles extrêmes, il s'efforce d'aller toujours plus loin dans sa vision.

Jérémy a su capturer à la perfection la personnalité des héros de Final Fantasy XVI ainsi que les pouvoirs majestueux de leurs Primordiaux, qu'Edmond Luu avait déjà réussi à interpréter avec brio au travers de ses créations.

Fasciné très tôt par les costumes et les univers imaginaires, Edmond Luu lance sa propre marque de prêt-à-porter masculin, Pièces Uniques, en 2016 alors qu'il travaille encore comme directeur artistique pour Parfum Christian Dior. Il se nourrit des mangas, des jeux vidéo et des films de science-fiction, de leur univers et de leurs personnages fantastiques, qu'il crayonnait lorsqu'il était enfant, afin de proposer des silhouettes monochromes jouant sur le minimalisme et la structure de chaque création. À travers ces dernières, Edmond compose des tableaux oniriques où chaque pièce a une histoire, révélant un ailleurs utopique où les personnages évoluent avec des tenues qui reflètent leur identité.