FlatOut, WRATH: Aeon of Ruin, Trombone Champ et Roboquest annoncés en VR !

Flat2VR Studios est spécialisé dans le portage de jeux vidéo en réalité virtuelle et, lors du VR Games Showcase, il en a profité pour faire plusieurs annonces. Le studio va proposer prochainement pas moins de quatre jeux, dont des titres bien connus, en VR. Voici une bande-annonce, qui revient sur les anciennes réalisations du studio et ses prochains projets :

Les amateurs de jeux de course déjantés vont être ravis, FlatOut VR a été annoncé dans cette vidéo. Le jeu de course Bugbear, qui s'occupe désormais des Wreckfest, va ainsi être porté en réalité virtuelle sur PlayStation VR 2, Meta Quest 2 et 3, ainsi que sur SteamVR. Malheureusement, aucune date de sortie précise en vue pour le moment.

WRATH: Aeon of Ruin, le FPS nerveux et bourrin de KillPixel Games, va avoir droit au même traitement. Le titre utilise pour rappel le moteur de Quake pour une aventure intense à la première personne, dans le pur esprit des shooters des années 90. Il sortira lui aussi sur PSVR 2, Meta Quest 2, 3 et PC VR.

Flat2VR Studios a également annoncé Roboquest VR, une version en réalité virtuelle du fast-FPS rogue-lite de RyseUp Studios. Un titre jouable en solo ou en coopération dans sa version plate, qui nous emmène dans un monde post-apocalyptique avec des robots. Là encore, il est attendu sur SteamVR, Meta Quest 2, 3 et PSVR 2 à une date encore inconnue.

Enfin, le délirant (mais douloureux pour les oreilles) jeu de rythme avec un trombone va être porté en VR avec Trombone Champ: Unflattened!. Le titre de Holy Wow Studios arrivera en fin d'année 2024, toujours sur PlayStation VR 2, Meta Quest 2 et 3 et PC VR.

