Food Malin, l’appli qui apprend comment mieux manger aux petits et grands

Développée par la startup Gamabilis avec l’association Programme Malin et le soutien de la Fondation d’entreprise Bel, Food Malin permet à ses utilisateurs d’adopter une alimentation équilibrée en confectionnant diverses recettes composées d’une variété d’ingrédients. À l’ouverture de l’appli, vous serez invité à créer un profil basé sur les membres de votre famille, car oui, le jeu va calculer les besoins énergétiques de chacun selon leur âge, leur sexe, et il est même possible d’indiquer si une femme est enceinte au sein du foyer.

Ces petits personnages à votre effigie sont personnalisables. Bon, ce n’est pas du niveau des Sims, nous sommes d’accord, mais pour une petite appli de ce type, cette option est tout à fait louable et appréciable. Les enfants pourront encore mieux s’identifier à leur avatar si ce dernier leur ressemble. Ensuite, deux modes vous sont proposés : un mode « arcade » et un mode « cuisine libre ». En sélectionnant le premier, trois mini-jeux se succéderont : vous ferez d’abord vos courses dans une version de Pac-Man revisitée, où il faut attraper le plus d’ingrédients possible à travers les rayons d’un supermarché avant de se faire croquer par de vilains paquets de chips et autre « malbouffe » ; puis vous passerez aux fourneaux afin d’y confectionner de bonnes recettes, le but étant qu’elles soient les plus équilibrées possible, en superposant les ingrédients que vous venez d’acheter et en essayant de trouver la bonne combinaison ; et enfin, vous passerez à table, autour de laquelle la famille créée est réunie et où vous devrez attribuer la bonne quantité de nourriture issue des plats que vous venez de cuisiner aux différents membres selon leurs besoins énergétiques. Le mode « cuisine libre », quant à lui, permet de recuisiner les plats débloqués dans le mode arcade. Les recettes de ces plats peuvent ensuite être consultées pour les réaliser « en vrai ».

Bien que le jeu soit simplifié en montrant seulement les ingrédients principaux des recettes, il est parfaitement adapté aux familles. Les enfants peuvent ainsi apprendre à manger équilibré par le biais d’une approche ludique. L’appli est disponible sur iOS et Android.