Fortnite Festival : playlist de folie pour le lancement, vidéo avec The Weeknd, mais pas de sexe

Ces trois prochains jours verront l'arrivée de trois expériences de jeu, toutes bien différentes les unes des autres dans Fortnite. La première, LEGO Fortnite, vient d'avoir droit à une bande-annonce cinématique particulièrement excitante et Rocket Racing aura droit à la sienne durant les Game Awards 2023. La dernière, Fortnite Festival, nous donne également de ses nouvelles avec quelques détails qui vont plaire aux mélomanes et amateurs de grands noms de la scène musicale internationale. En effet, The Weeknd ne sera pas seul à nous faire vibrer à la sortie de ce jeu de rythme signé Harmonix.

Une liste d'artistes et chansons a ainsi été partagée et sera accessible au lancement de Fortnite Festival ce samedi 9 décembre :

Dirty Little Secret de The All-American Rejects ;

Poison de Bell Biv Devoe ;

Bad Guy de Billie Eilish ;

Zombie de The Cranberries ;

Cake by the Ocean de DNCE ;

My Songs Know What You Did in the Dark (Light Em Up) de Fall Out Boy ;

Dog Day Are Over de Florence and the Machine ;

Highway Tune de Greta Van Fleet ;

Thunder d'Imagine Dragons ;

i de Kendrick Lamar ;

Mr. Brightside de The Killers ;

Suddenly I See de KT Tunstall ;

Bad Romance de Lady Gage ;

Party Rock Anthem de LMFAO ft. Lauren Bennett & GoonRock ;

Emo Girl de Machine Gun Kelly ft. Willow ;

The Search de NF ;

The Hand That Feeds de Nine Inch Nails ;

Vampire de Olivia Rodrigo ;

Counting Stars de OneRepublic ;

Gangnam Style de PSY ;

Go with the Flow de Queens of the Stone Age ;

Cradles de Sub Urban ;

Blinding Lights de The Weeknd ;

The Hills de The Weeknd ;

Save Your Tears de The Weeknd ;

Take My Breath de The Weeknd ;

Buddy Holly de Weezer ;

Seven Nation Army de The White Stripes ;

Nothing's Alright de witchgang ;

Brace For Chaos d'Epic Games ;

Butter Barn Hoedown d'Epic Games ;

Run It d'Epic Games ;

Switch Up d'Epic Games ;

Take Me Higher d'Epic Games.

Espérons tout de même que le gameplay de Fortnite Festival soit meilleur que le rapide aperçu durant l'évènement Big Bang, avec à minima la possibilité de remapper les contrôles, car devoir jongler entre les touches directionnelles droite et gauche, Carré et Rond (sur PlayStation) n'était clairement pas aisé. Une courte vidéo avec The Weeknd nous montre d'ailleurs une piste scindée en cinq sections, soit tout autant de touches sollicitées. En plus des instruments (guitare, basse et batterie), il y aura aussi du chant, à voir de quelle manière le jeu prendra cela en compte et les possibles accessoires nécessaires pour jouer.

Oh et, il n'y aura pas de sexe dans Fortnite Festival. Oui, il a vraiment fallu que le compte officiel l'indique, car le PEGI indiquait la présence de références sexuelles, qui sont liées aux chansons et non pas au jeu en lui-même.

