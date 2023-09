Fortnite : de gros changements après un départ majeur chez Epic Games ?

Depuis 2017, Fortnite passionne des millions de joueurs, surtout grâce à son mode Battle Royale free-to-play. Le titre d'Epic Games a accueilli tout récemment la Saison 4 du Chapitre 4 avec évidemment un nouveau Passe de combat et du nouveau contenu, mais en interne, il vient d'y avoir un gros changement.

Donald Mustard vient d'annoncer son départ d'Epic Games. Si son nom n'est pas spécialement connu du grand public, pourtant, il était chief creative officer, gérant donc toute la partie créative de Fortnite. Un rôle clé, Donald Mustard a évidemment beaucoup participé au succès du titre, il était même surnommé le « Maître du lore de Fortnite », rien que ça. Avant d'occuper ce poste, Donald Mustard a d'abord travaillé sur BloodRayne puis a fondé Chair Entertainment, un studio racheté en 2008 par Epic Games, avant de devenir CCO en 2016.

Donald Mustard prend visiblement sa retraite dans le monde vidéoludique et indique vouloir passer davantage de temps avec sa femme et sa famille. Concernant l'avenir de Fortnite, eh bien il est clair qu'après son départ, les choses ne devraient plus être les mêmes, bien qu'après toutes ces années, la machine est rodée et les autres têtes pensantes chez Epic Games vont faire perdurer le succès du Battle Royale le plus longtemps possibles.