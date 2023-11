Fortnite : une star de la F1 rajoutée dans le jeu et un partenariat avec les Game Awards

Fortnite et les collaborations, c'est une grande histoire d'amour, le Battle Royale free-to-play d'Epic Games rajoute régulièrement des skins tirées de franchises populaires, mais également de vraies personnes avec la série Icônes. Et la prochaine star à rejoindre Fortnite sera une légende de la Formule 1.

Le septuple Champion du monde Lewis Hamilton va en effet débarquer dans Fortnite dès demain, avec une skin où le pilote Mercedes a revêtu sa plus belle tenue, mais également un costume alternatif plus agressif. En plus de cela, les joueurs pourront retrouver une Arme de collecte, un Planeur et un Sac à dos inspirés de l'univers de Lewis Hamilton, dont son célèbre chien Roscoe, un bulldog anglais.

Dans un tout autre registre, le jeu d'Epic Games a déjà accueilli l'île Votez pour les Game Awards dans Fortnite. Comme son nom l'indique si bien, il s'agit d'une île faisant office de hub pour permettre aux joueurs de voter pour leurs îles préférées conçues par la communauté. Epic Games nous explique tout cela :

L'île Votez pour les Game Awards dans Fortnite est arrivée ! Rendez-vous dessus afin de voter pour votre île préférée parmi la sélection que nous proposons. Pour commencer, rendez-vous sur l'île avec le code 0853-1358-8532 et découvrez les dix îles retenues. Votez pour celle que vous préférez sur l'île Votez pour les Game Awards dans Fortnite avant le 7 décembre à 3h du matin (CET), puis connectez-vous sur nos réseaux sociaux le 7 décembre pour découvrir l'île qui a gagné. L'île Votez pour les Game Awards dans Fortnite. VOTEZ POUR LES GAME AWARDS DANS FORTNITE : LES ÎLES NOMMÉES



Vous trouverez ci-dessous les îles présentées sur l'île Votez pour les Game Awards dans Fortnite. Pour que le choix soit juste, veillez à visiter les 10 îles avant de faire votre choix ! Canyon Race , par bjumper (code d'île : 3705-7219-2283)

, par bjumper (code d'île : 3705-7219-2283) Murder Mystery , par Alliance (code d'île : 8513-2892-9361)

, par Alliance (code d'île : 8513-2892-9361) Fort Who Board Game , par spankysully (code d'île : 5794-2200-8636)

, par spankysully (code d'île : 5794-2200-8636) Xplosive Deathrun , par Future Trash (code d'île : 8099-5397-1275)

, par Future Trash (code d'île : 8099-5397-1275) DoomsDay Raid , par Sigrs (code d'île : 8699-5345-4889)

, par Sigrs (code d'île : 8699-5345-4889) Music Megaverse , par pridask (code d'île : 3632-2839-9780)

, par pridask (code d'île : 3632-2839-9780) Teddy , par goodgamerslegacy (code d'île : 6890-1483-5306)

, par goodgamerslegacy (code d'île : 6890-1483-5306) Fortnite Funland , par NickEh30 (code d'île : 2057-3742-0636)

, par NickEh30 (code d'île : 2057-3742-0636) Bugha’s End Game , par Dignitas (code d'île : 4294-2523-7409)

, par Dignitas (code d'île : 4294-2523-7409) BIG Inflatable Deathrun, par bonnie-kiwi (code d'île : 9696-2438-2930)

Pour rappel, Fortnite a été nommé aux Game Awards 2023 dans la catégorie du Meilleur jeu en constante évolution. Autant dire qu'un partenariat direct avec l'évènement a de quoi faire grincer des dents ses concurrents... Vous pouvez retrouver des V-Bucks sur Amazon et la Fnac.