Fortnite : les tornades et orages s'abattent dans le Battle Royale

La météo prévoit des tornades et de l'orage sur l'île. Découvrez comment utiliser ces nouvelles conditions climatiques à votre avantage ! Et en parlant du beau temps, faites monter la température avec le retour du pistolet flambeur.

Tornades et orages : explication des nouveaux éléments climatiques





Si vous voyez une tornade se former, pas la peine de s'enfuir. Au contraire, courez dedans et servez-vous-en comme plan d'évasion ! Vous tournerez sur vous-même jusqu'à ce que vous décidiez de planer vers un endroit sûr, ou jusqu'à ce que la tornade vous recrache si vous y restez trop longtemps. Mais pas d'inquiétude : vous ne subissez pas de dégâts de chute quand vous êtes projeté par la tornade.

Si vous voyez un nuage noir se former, ce n'est pas toujours la peine de fuir non plus. Bien que les éclairs infligent quelques dégâts (et enflamment les alentours), ils confèrent aux joueurs un bonus de vitesse temporaire.



Comment augmenter vos chances de vous faire frapper par la foudre ? Vous pouvez sauter dans un point d'eau sous le nuage ou vous placer au point le plus élevé couvert par le nuage. La foudre ne frappe jamais deux fois au même endroit : si vous avez été frappé par la foudre, elle ne vous frappera plus avant un certain temps.



Le pistolet flambeur sort de la remise !





Il n'y a pas que la foudre qui peut démarrer des incendies. Le pistolet flambeur sort de la remise dans ce correctif ! Avec le bocal à lucioles, cela représente une nouvelle façon de répandre les flammes. Le pistolet flambeur se trouve dans les coffres, le butin au sol et les ravitaillements.

Semaine des tornades : les tornades se déchaînent





L'intensité des tornades sera à son paroxysme pour marquer leur arrivée.



Pendant la semaine des tornades, qui commence dès maintenant et se terminera le 17 janvier à 15h00 CET, les chances d'apparition de tornades sur l'île sont augmentées. Vous avez le vent en poupe !



Remarques sur les modes compétitifs :