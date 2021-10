Game & Watch: The Legend of Zelda, le point sur le contenu dans une nouvelle vidéo

Sur le même modèle que la Game & Watch dédiée à Super Mario Bros. pour ses 35 ans, Nintendo s'apprête à fêter le même anniversaire d'un autre héros avec la Game & Watch: The Legend of Zelda. La console miniature avait été introduite à l'E3 2021, et refait parler d'elle avec une courte vidéo.

La promesse n'a pas changé depuis, avec un objet au design à croquer qui permettra de jouer à The Legend of Zelda, Zelda II: The Adventure of Link et The Legend of Zelda: Link’s Awakening. L'appareil comprendra aussi une version revisitée du classique de la Game & Watch qu'est Vermin avec Link dans le rôle principal, et une horloge numérique ainsi qu'un minuteur interactifs. L'horloge montrera Link explorant le monde dans des endroits différents suivant l'heure de la journée, en nous permettant de prendre le contrôle du héros à tout moment, tandis que le minuteur reproduira des scènes de Zelda II et nous invitera à éliminer un maximum d'ennemis dans un temps imparti. Le tout sera compris dans un boîtier de qualité, et livré avec un obligatoire câble USB-C.

Bref, la séquence nous apprend rien de neuf, mais elle nous permet de nous rappeler de l'arrivée imminente de cette Game & Watch: The Legend of Zelda. Sa date de sortie est calée au 12 novembre, et vous pouvez la précommander pour 49,99 € à la Fnac.

