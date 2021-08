GC2021 : Tales of Arise, l'agréable thème Blue Moon se dévoile en vidéo et une rediffusion de la performance de Lindsey Stirling

Hier soir, durant la gamescom Opening Night Live, Bandai Namco a dévoilé un nouveau jeu de la licence Tales of (voir l'annonce en fin d'article) et a mis en avant Tales of Arise d'une étonnante manière avec une prestation scénique de Lindsey Stirling, à retrouver plus bas si jamais vous l'avez ratée. L'éditeur n'avait donc rien montré d'inédit concernant son Action-RPG, mais gardait pourtant un petit quelque chose en réserve, puisqu'une nouvelle bande-annonce a été diffusée ce jeudi.

Cette vidéo est avant tout là pour nous faire découvrir la chanson thème du jeu, nommée Blue Moon et interprétée par la chanteuse japonaise Ayaka. Si la plupart des scènes ont déjà pu être vues ou sont assez convenues, quelques éléments ont de quoi intriguer, puisque nous voyons des vaisseaux, l'un d'eux se trouvant dans l'espace. Oui, ce n'est pas commun pour du Tales of et ce petit tour dans l'espace s'expliquera sans aucun doute par le fait qu'il y ait deux planètes au cœur de l'aventure.

Tales of Arise sortira le 10 septembre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC, et peut être précommandé sur Amazon au prix de 54,99 €.

Lire aussi : GC2021 : Tales of Luminaria, un nouvel épisode à destination des mobiles dévoilé en vidéo