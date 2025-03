GEX Trilogy : la période de sortie dévoilée en vidéo

C'est à l'été 2023 que Limited Run Games dévoilait GEX Trilogy, un remake des aventures du geko, sorties à l'origine dans les années 90 et développées par Crystal Dynamics, désormais plus connu pour les Tomb Raider. La compilation se fait discrète depuis de longs mois, mais LRG donne enfin des nouvelles.

C'est grâce à une nouvelle bande-annonce que nous apprenons que GEX Trilogy sortira à l'été 2025 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, deux ans après son annonce donc. Les joueurs pourront profiter d'une résolution pour les écrans larges sur les deux opus les plus récents et quelques améliorations grâce au Carbon Engine. La page Steam nous rappelle que la compilation regroupera Gex, Gex: Enter the Gecko et Gex contre Dr. Rez, avec un doublage assuré par Dana Gould et des effets visuels qui en mettaient plein la vue il y a 30 ans.

