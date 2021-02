Ghostrunner : la démo lancée sur PS4, Switch et Xbox One

One More Level, 3D Realms, Slipgate Ironworks, All In! Games et 505 Games ont lancé en octobre dernier sur PC, PlayStation 4 et Xbox One Ghostrunner, et une version pour Nintendo Switch a vu le jour le mois suivant. Sur ordinateurs, les joueurs peuvent profiter d'une démo depuis un bon moment.

Et désormais, les joueurs sur consoles peuvent eux aussi découvrir le jeu de parkour sans débourser un centime, les studios viennent en effet de lancer une démo de Ghostrunner sur PlayStation 4, Nintendo Switch et Xbox One, à télécharger dès maintenant sur le PS Store, l'eShop ou le Microsoft Store en fonction de votre machine. Cette version d'essai inclut le premier niveau du jeu, avec la possibilité de comparer son temps avec les autres joueurs grâce à un classement en ligne.

Ghostrunner est pour rappel uniquement disponible en version numérique, vous pouvez acheter une carte PSN de 30 € sur Amazon. Le titre arrivera cette année sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S.

Lire aussi : TEST de Ghostrunner : courir n’a jamais été aussi bon