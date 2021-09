Ghostrunner : les versions PS5 et Xbox Series X et S lancées en images et vidéo

Lancé depuis près d'un an sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, Ghostrunner a déjà eu droit à une version Nintendo Switch, mais il est de retour aujourd'hui sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, avec les améliorations graphiques qui vont avec. Sony en profite pour partager une bande-annonce :

Sur PS5 et Xbox Series X|S, le titre de 505 Games, All In ! Games, One More Level, 3D Realms et Slipgate Ironworks bénéficie d'un rendu HDR et du ray-tracing avec le mode Fidélité, mais les joueurs peuvent également privilégier la fluidité avec un mode pour jouer en 4K à 120 fps. L'audio 3D est également de la partie, ainsi que les retours haptiques avec la manette DualSense de la PS5. Par ailleurs, cette nouvelle version inclut tous les ajouts sortis jusqu'ici, avec les modes contre-la-montre Kill Run, Photo, Vague avec des mécaniques de rogue-like et Assissance octroyant une vie supplémentaire, un rythme plus lent et des compétences spéciales un peu moins utiles, pour une expérience globale plus simple. Vous pouvez retrouver des images sur la seconde page.

Ghostrunner est donc disponible sur PS5 et Xbox Series X|S, il est vendu 29,99 € sur Amazon, et vous pouvez également retrouver sur les boutiques numériques le bundle Jack avec les éléments cosmétiques des Packs Néon, Hiver et Métal Ox.

