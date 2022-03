Ghostwire: Tokyo, un visual novel Préambule disponible au téléchargement

Ce mois de mars 2022 va être chargé en sorties, avec notamment une nouvelle exclusivité console PS5 sortant également sur PC, Ghostwire: Tokyo. Le jeu de Tango Gameworks s'est bien montré le mois dernier pour nous présenter son gameplay et ses configurations PC. Mais avant que le personnage principal Akito ne fasse équipe avec l'esprit KK, ce dernier et sa bande luttaient déjà contre Hannya. Et c'est justement ce que Bethesda va nous montrer par l'intermédiaire d'un visual novel dévoilé en vidéo.

Ce Préambule est gratuit et peut être téléchargé dès à présent sur PS4, et donc PS5, via le PlayStation Store, quand bien même l'ancienne console de Sony n'accueillera pas le jeu. Prévoyez 1,719 Go d'espace libre pour en profiter. Sur PC, il va encore falloir patienter quelques jours puisque l'Epic Games Store n'y aura droit qu'à partir du 8 mars.

Vivez les mystérieux évènements menant au jeu d'action-aventure très attendu de Tango Gameworks, Ghostwire: Tokyo ! Dans Ghostwire: Tokyo - Préambule, joignez-vous au mystérieux KK et à son équipe d'inspecteurs du surnaturel alors qu'ils enquêtent sur une disparition inhabituelle, avant de découvrir quelque chose d'encore plus sinistre. Tissez des liens avec votre équipe et reconstituez leurs histoires dans ce visual novel avant de parcourir les rues de Ghostwire: Tokyo.

Si vous souhaitez vous procurer Ghostwire: Tokyo, dont la date de sortie est pour rappel fixée au 25 mars, la Fnac le propose à 64,99 € avec 10 € offerts sur votre compte fidélité.

