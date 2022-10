God of War Ragnarök est gold, Kratos n'aura pas de retard pour braver Fimbulwinter

Il ne reste plus qu'un bon mois avant que Kratos et Atreus ne fassent leur retour dans God of War Ragnarök. Cette suite au jeu de 2018 est attendue depuis que ce dernier est sorti en raison de sa fin et encore plus de sa scène cachée teasant Thor, et a été officialisée en septembre 2020, même s'il a ensuite fallu patienter un an avant d'avoir droit à une première bande-annonce et une de plus pour son incroyable story trailer le mois dernier. L'attente touchera bientôt à sa fin et pas question d'un quelconque report, comme annoncé ce vendredi soir.

We are thrilled to announce that #GodofWarRagnarok has gone gold!



On behalf of SMS and all of our partners, thank you to the fans for supporting us over the course of development. We’re almost to launch and can’t wait for you to play on November 9! ???? pic.twitter.com/vptHyKJ1JP — Santa Monica Studio – God of War Ragnarök (@SonySantaMonica) October 7, 2022

Santa Monica Studio a en effet indiqué que God of War Ragnarök est gold, ce qui signifie que la fabrication des exemplaires que nous retrouverons en rayon va pouvoir être lancée et que nous pourrons bien débuter notre aventure le 9 novembre sur PS5 ou PS4. Cela n'empêchera pas que des patchs soient diffusés ensuite, avec sans aucun doute un incontournable day one.

Le visuel partagé pour l'occasion est intéressant, car il révèle les studios qui ont aidé SMS durant le développement, avec pour commencer Bluepoint Games, à l'origine du remake de Demon's Souls et surtout de God of War Collection à l'époque, ainsi que Valkyrie Entertainment, au nom prédestiné et qui avait aussi déjà œuvré sur la licence. À cela s'ajoute SuperAlloy Interactive, un studio de motion capture situé à Las Vegas, RedHot que nous retrouvons aux crédits de bien des jeux connus, Jetpack Interactive déjà derrière le portage PC de God of War, SuperGenius et Original Force.

